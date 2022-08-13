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В центр Одессы без пересадок: как работает долгожданный маршрут «Север – Юг» (фото)

В центр Одессы без пересадок: как работает долгожданный маршрут «Север – Юг» (фото)

В Одессе завершили первый этап проекта «Север – Юг». Это трамвайный маршрут, который должен связать крупнейшие жилые массивы города – Киевский и Суворовский районы – и охватить при этом центр Одессы. Обновленный маршрут обслуживает 27 вагонов. Это позволяет обеспечить интервал движения в 5-6 минут. Причем в часы пик вагоны также приходят часто.

Уже через две-три недели в мэрии обещают запустить этот маршрут в полной мере – до улицы Архитекторской. Тогда это будет самый длинный в Украине трамвайный маршрут – 32 километра.

Одесский трамвай «Север – Юг»2

Ну а пока с поселка Котовского в центр – до Старосенной площади – уже можно легко добраться на трамвае №7. Плюсы и минусы новой транспортной линии успели оценить сами одесситы, эксперты и журналисты «Одесской жизни».

Маршрут «Север – Юг»: что думают эксперты

Глава транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов «прокатился» на новом трамвайном маршруте одним из первых. По его словам, самое главное, что теперь люди, проживающие в Суворовском районе, могут приезжать в центр города без пересадок. Вместе с тем, по его подсчетам, почти такая же дорога в электричке занимает 49 минут.

– Наша задача сейчас сделать так, чтобы этот трамвай ехал быстро, – считает депутат.

А для этого необходимо провести несколько важных транспортных реформ:

  • на отрезке между Седьмой Пересыпской и Пересыпским мостом перевести трамвайные остановки в режим «по требованию»;
  • светофоры нужно отрегулировать так, чтобы трамваи не ждали зеленого света;
  • необходимо выделить трамвайные пути на Преображенской;
  • все остановки должны быть оборудованы венскими платформами – как на Преображенской и Софиевской, чтобы людям было легче и быстрее выходить и заходить в вагоны;
  • заменить трамвайные пути. Сейчас трамвай качается, стучит, шумит даже на отремонтированном участке Пантелеймоновской и Преображенской;
  • внедрить электронный трамвайный билет, чтобы пассажиры не задерживали водителя оплатой проезда.

Одесский трамвай «Север – Юг»3

Эксперт в транспортной сфере Александр Вельможко считает, что трамвай «Север – Юг» – это единственный на сегодняшний день кардинальный вариант решения части транспортных проблем Одессы. По его мнению, маршрут «Север – Юг» – достойная альтернатива «дикому рынку маршруток».

– Сейчас ехать в маршрутке – дорого, опасно, очень долго и некомфортно. Правда, и маршрут «Север – Юг» сегодня не скоростной, а просто беспересадочный. Для того чтобы запустить действительно скоростной маршрут, необходим крайне дорогой и длительный ремонт трамвайных путей. И это может произойти очень нескоро.

Обо всех плюсах и минусах маршрута «Север – Юг» мы узнали, проехавшись на новом трамвае, а также расспросив пассажиров.

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Почти без пробок

Одесский трамвай «Север – Юг»4

С 28 июля жители Суворовского района могут без пересадок добраться в центр на трамвае №7. Раньше он курсировал от улицы Паустовского до Пересыпского моста. А теперь – идет до Старосенной площади.

Доехать в центр и даже на поселок Таирово с поселка Котовского можно на маршрутке. Тариф – 15 гривен за поездку. Это если без пересадок. Можно и электротранспортом добраться. Совсем недавно пассажиры доезжали до Пересыпского моста на трамвае, а затем на остановке «Херсонский сквер» пересаживались на другой – курсирующий в центр. Обходилось такое путешествие в 14-16 гривен. А по времени занимало часа полтора, а то и два – с учетом заторов у Привоза.

Правда, с началом войны дорожные заторы практически отошли в прошлое. А власти наконец-то раскачались и запустили с нетерпением ожидаемый одесситами трамвайный маршрут «Север – Юг».

Теперь за проезд в центр города двойной тариф платить не надо. Не надо тратить время на пересадки. Только с быстроходностью у транспортников не особо заладилось. Но выгода для пассажиров, кажется, налицо. Но, чтобы все же проверить, как работает долгожданный маршрут, мы решили по нему прокатиться.

Экономия на рельсах и «асы» на колее

В 7:38 на Старосенной площади пассажиров, пожелавших воспользоваться маршрутом №7, было не так уж много. С загруженностью трамвая №3, в котором ехал народ с Люстдорфа и поселка Таирово в центр на работу, не сравнить. Соответственно, трехвагонные красавцы «Одиссеи» на этом маршруте не нужны. Одного вагона вполне хватило, чтобы пассажиры заполнили в нем все кресла. Стоять в трамвае не пришлось никому – поэтому начало путешествия казалось достаточно комфортным. Но, обогнув Привоз (на участке улицы Преображенской между Пантелеймоновской и Большой Арнаутской), трамвай вдруг начал сотрясаться и громыхать. То есть приятной поездкой такое передвижение никак не назовешь.

Поездка в трамвае «Север – Юг»

Специалисты объясняют шум и тряску тем, что на этом отрезке трамвайного полотна на рельсах сэкономили – пересечения их не на заводе заказали, а сделали «самопалом».

Поездка в трамвае «Север – Юг»5

Правда, после Успенской путешествовать стало немного спокойней. Вот только задуманный как скоростной, трамвай плелся, словно черепаха, то и дело задерживаясь у многочисленных светофоров. Машин на городских дорогах в то время было не так уж много. Но все же находились «асы», выезжавшие на трамвайное полотно. При этом еще вагоновожатой сигналили. Что она им отвечала, цитировать не буду.

Поездка в трамвае «Север – Юг»3

Скорость движения на Поскоте выше

До Пересыпского моста дотащились за 25 минут. Затем поплелись по Пересыпи. Веселей стало только после ЗОРа. К тому же на остановках «Завод «Красная гвардия», «Мясокомбинат», «Агаровый завод», «Улица Державина» трамвай тормозил только по требованию пассажиров. А просьб таких практически не было.

Вкатившись на улицу Добровольского, вагон и вовсе помчался чуть ли не со скоростью метро. Это и понятно – на Пересыпи и поселке Котовского, в отличие от центра города, трамвайное полотно выделено в отдельную полосу, отделенную от проезжей части. И водители авто на нее выезжают разве что в случае традиционного Пересыпского потопа либо грандиозного затора.

Пассажиров стало больше. Но, похоже, для большинства жителей Суворовского района амбициозный проект «Север – Юг» по–прежнему остается местным маршрутом №7. И многие, судя по разговорам, вообще не знают о том, что сегодня на этом трамвае можно доехать до центра города.

Поездка в трамвае «Север – Юг»4

В центре мешают автомобили

На конечную остановку на улице Паустовского вагон прибыл в 8:56. То есть дорога от вокзала до практически северной границы заняла 1 час 18 минут.

Повернув на круг, чрез две минуты трамвай отправился в новый рейс. А спустя еще семь – в этом же направлении ушел еще один вагон. И, судя по частоте курсирования трамваев, работают на маршруте «Север – Юг» порядка 20 вагонов. Видимо, в КП «Одесгорэлектротранс» пассажиропоток на этой линии предполагают основательный.

В салоне, несмотря на час пик, вновь было достаточно просторно. Заполняться трамвай стал на Марсельской, а в Лузановке уже был набит людьми под завязку.

Ехал вагон довольно бодро. Но, миновав Пересыпский мост, скорость сбавил. И это вполне объяснимо: на Преображенской трамвай идет в общем транспортном потоке. Машины движутся чуть ли не вплотную с трамваем. Кроме того, тут же на проезжей части припарковано множество автомобилей. При таком дорожном движении говорить о скоростном трамвае, думается, преждевременно.

Поездка в трамвае «Север – Юг»7

Против хамов есть приемы?

А вот злосчастный отрезок пути у Привоза, в Новощепном ряду, где недавно вагоны часами простаивали из-за хаотичной парковки торговцев-оптовиков, трамвай прошел без задержек. Ограда, установленная вдоль рельсов, в большей мере предотвращает блокировку электротранспорта автохамами. До конечной на Старосенной площади вагон доехал за 1 час 13 минут.

Поездка в трамвае «Север – Юг»2

По обе стороны трамвайного полотна находятся полосы автомобильного движения. К тому же на одной из них машины паркуются. Ограды же у трамвайной колеи установлены не сплошь – для того, чтобы можно было заехать в расположенные в Новощепном ряду дворы. И некоторые водители, пользуясь этим, преспокойно ездят по трамвайным путям, ведь запрещающего знака здесь нет. Да что там – не стесняются передвигаться и по колее на Преображенской, несмотря на то, что ограничено трамвайное полотно оранжевым бордюром. Так что трамваи по-прежнему рискуют оказаться в заложниках у нахальных автомобилистов.

Поездка в трамвае «Север – Юг»6

И если городские власти, как заявляют, планируют продолжить маршрут «Север – Юг» до 11-й станции Люстдорфской дороги, улицы Архитекторской, проблемы эти им придется решать обязательно. В ином случае создать действительно скоростной трамвай не получится. А новый маршрут, думается, у одесситов будет пользоваться популярностью.

Что думают одесситы о новом маршруте?

Проект трамвайного маршрута «Север – Юг» разрабатывали давно. Сейчас продолжительность беспересадочного маршрута – 18 километров, но в будущем он будет продлен еще на 16 километров – до жилмассива Таирова. Мы узнали мнение одесситов – пассажиров нового трамвая – о полезности маршрута (спойлер: большинство оценивают новый маршрут положительно).

Трамвай «Север – Юг», пассажир1

«Когда трамвай ходил к Пересыпскому мосту, тоже было хорошо, но сейчас – до вокзала, и стало еще лучше. У меня дети живут на поселке Котовского. Я доезжаю до Бочарова за полтора часа примерно».

 

Трамвай «Север – Юг», пассажир2

«Теперь гораздо удобнее добираться домой до комендантского часа. До того, как пустили седьмой трамвай, были большие проблемы, особенно когда маршрутки практически не ходили. Это было в коронавирус и в комендантский час. Сейчас все гораздо удобнее».

 

Трамвай «Север – Юг», пассажир3

«Мы ждали уже лет десять этот «Север – Юг». Раньше я доезжал на «семерке» или «единице» до Пересыпского моста, а затем на «тройке» до вокзала. Надо было ехать почти два часа, а так сел себе, в окошко смотришь – и все. Теперь я доезжаю через 40 минут».

 

Трамвай «Север – Юг», пассажир4

«Чиновникам наверняка это не удобно. Они вскоре снова разделят маршрут, потому что нужно деньги собирать. У них только баксы в голове, больше ничего. Двумя-тремя видами транспорта же «интереснее» добираться, чем одним. Развлекаешься, понимаете, развлекаешь нашу власть. Этот трамвай нужно было запустить еще 20 лет назад, но это никому не было интересно».

Трамвай «Север – Юг», пассажир5

«Минус в том, что сейчас еще на маршруте часть старых вагонов, но они обновляются. Мы очень надеемся, что на маршруте будет больше новых одесских трамваев. Их выпускают все больше и больше, двойные и тройные трамваи очень хорошие, нам очень нравится в них ездить».

Наш видеорепортаж по теме: Трамвай «Север-Юг»: что думают о новом маршруте одесситы (видео)

Фото traffic.od.ua и автора

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