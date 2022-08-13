В центр Одессы без пересадок: как работает долгожданный маршрут «Север – Юг» (фото)

В Одессе завершили первый этап проекта «Север – Юг». Это трамвайный маршрут, который должен связать крупнейшие жилые массивы города – Киевский и Суворовский районы – и охватить при этом центр Одессы. Обновленный маршрут обслуживает 27 вагонов. Это позволяет обеспечить интервал движения в 5-6 минут. Причем в часы пик вагоны также приходят часто.

Уже через две-три недели в мэрии обещают запустить этот маршрут в полной мере – до улицы Архитекторской. Тогда это будет самый длинный в Украине трамвайный маршрут – 32 километра.

Ну а пока с поселка Котовского в центр – до Старосенной площади – уже можно легко добраться на трамвае №7. Плюсы и минусы новой транспортной линии успели оценить сами одесситы, эксперты и журналисты «Одесской жизни».

Маршрут «Север – Юг»: что думают эксперты

Глава транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов «прокатился» на новом трамвайном маршруте одним из первых. По его словам, самое главное, что теперь люди, проживающие в Суворовском районе, могут приезжать в центр города без пересадок. Вместе с тем, по его подсчетам, почти такая же дорога в электричке занимает 49 минут.

– Наша задача сейчас сделать так, чтобы этот трамвай ехал быстро, – считает депутат.

А для этого необходимо провести несколько важных транспортных реформ:

на отрезке между Седьмой Пересыпской и Пересыпским мостом перевести трамвайные остановки в режим «по требованию»;

светофоры нужно отрегулировать так, чтобы трамваи не ждали зеленого света;

необходимо выделить трамвайные пути на Преображенской;

все остановки должны быть оборудованы венскими платформами – как на Преображенской и Софиевской, чтобы людям было легче и быстрее выходить и заходить в вагоны;

заменить трамвайные пути. Сейчас трамвай качается, стучит, шумит даже на отремонтированном участке Пантелеймоновской и Преображенской;

внедрить электронный трамвайный билет, чтобы пассажиры не задерживали водителя оплатой проезда.

Эксперт в транспортной сфере Александр Вельможко считает, что трамвай «Север – Юг» – это единственный на сегодняшний день кардинальный вариант решения части транспортных проблем Одессы. По его мнению, маршрут «Север – Юг» – достойная альтернатива «дикому рынку маршруток».

– Сейчас ехать в маршрутке – дорого, опасно, очень долго и некомфортно. Правда, и маршрут «Север – Юг» сегодня не скоростной, а просто беспересадочный. Для того чтобы запустить действительно скоростной маршрут, необходим крайне дорогой и длительный ремонт трамвайных путей. И это может произойти очень нескоро.

Обо всех плюсах и минусах маршрута «Север – Юг» мы узнали, проехавшись на новом трамвае, а также расспросив пассажиров.

Почти без пробок

С 28 июля жители Суворовского района могут без пересадок добраться в центр на трамвае №7. Раньше он курсировал от улицы Паустовского до Пересыпского моста. А теперь – идет до Старосенной площади.

Доехать в центр и даже на поселок Таирово с поселка Котовского можно на маршрутке. Тариф – 15 гривен за поездку. Это если без пересадок. Можно и электротранспортом добраться. Совсем недавно пассажиры доезжали до Пересыпского моста на трамвае, а затем на остановке «Херсонский сквер» пересаживались на другой – курсирующий в центр. Обходилось такое путешествие в 14-16 гривен. А по времени занимало часа полтора, а то и два – с учетом заторов у Привоза.

Правда, с началом войны дорожные заторы практически отошли в прошлое. А власти наконец-то раскачались и запустили с нетерпением ожидаемый одесситами трамвайный маршрут «Север – Юг».

Теперь за проезд в центр города двойной тариф платить не надо. Не надо тратить время на пересадки. Только с быстроходностью у транспортников не особо заладилось. Но выгода для пассажиров, кажется, налицо. Но, чтобы все же проверить, как работает долгожданный маршрут, мы решили по нему прокатиться.

Экономия на рельсах и «асы» на колее

В 7:38 на Старосенной площади пассажиров, пожелавших воспользоваться маршрутом №7, было не так уж много. С загруженностью трамвая №3, в котором ехал народ с Люстдорфа и поселка Таирово в центр на работу, не сравнить. Соответственно, трехвагонные красавцы «Одиссеи» на этом маршруте не нужны. Одного вагона вполне хватило, чтобы пассажиры заполнили в нем все кресла. Стоять в трамвае не пришлось никому – поэтому начало путешествия казалось достаточно комфортным. Но, обогнув Привоз (на участке улицы Преображенской между Пантелеймоновской и Большой Арнаутской), трамвай вдруг начал сотрясаться и громыхать. То есть приятной поездкой такое передвижение никак не назовешь.

Специалисты объясняют шум и тряску тем, что на этом отрезке трамвайного полотна на рельсах сэкономили – пересечения их не на заводе заказали, а сделали «самопалом».

Правда, после Успенской путешествовать стало немного спокойней. Вот только задуманный как скоростной, трамвай плелся, словно черепаха, то и дело задерживаясь у многочисленных светофоров. Машин на городских дорогах в то время было не так уж много. Но все же находились «асы», выезжавшие на трамвайное полотно. При этом еще вагоновожатой сигналили. Что она им отвечала, цитировать не буду.

Скорость движения на Поскоте выше

До Пересыпского моста дотащились за 25 минут. Затем поплелись по Пересыпи. Веселей стало только после ЗОРа. К тому же на остановках «Завод «Красная гвардия», «Мясокомбинат», «Агаровый завод», «Улица Державина» трамвай тормозил только по требованию пассажиров. А просьб таких практически не было.

Вкатившись на улицу Добровольского, вагон и вовсе помчался чуть ли не со скоростью метро. Это и понятно – на Пересыпи и поселке Котовского, в отличие от центра города, трамвайное полотно выделено в отдельную полосу, отделенную от проезжей части. И водители авто на нее выезжают разве что в случае традиционного Пересыпского потопа либо грандиозного затора.

Пассажиров стало больше. Но, похоже, для большинства жителей Суворовского района амбициозный проект «Север – Юг» по–прежнему остается местным маршрутом №7. И многие, судя по разговорам, вообще не знают о том, что сегодня на этом трамвае можно доехать до центра города.

В центре мешают автомобили

На конечную остановку на улице Паустовского вагон прибыл в 8:56. То есть дорога от вокзала до практически северной границы заняла 1 час 18 минут.

Повернув на круг, чрез две минуты трамвай отправился в новый рейс. А спустя еще семь – в этом же направлении ушел еще один вагон. И, судя по частоте курсирования трамваев, работают на маршруте «Север – Юг» порядка 20 вагонов. Видимо, в КП «Одесгорэлектротранс» пассажиропоток на этой линии предполагают основательный.

В салоне, несмотря на час пик, вновь было достаточно просторно. Заполняться трамвай стал на Марсельской, а в Лузановке уже был набит людьми под завязку.

Ехал вагон довольно бодро. Но, миновав Пересыпский мост, скорость сбавил. И это вполне объяснимо: на Преображенской трамвай идет в общем транспортном потоке. Машины движутся чуть ли не вплотную с трамваем. Кроме того, тут же на проезжей части припарковано множество автомобилей. При таком дорожном движении говорить о скоростном трамвае, думается, преждевременно.

Против хамов есть приемы?

А вот злосчастный отрезок пути у Привоза, в Новощепном ряду, где недавно вагоны часами простаивали из-за хаотичной парковки торговцев-оптовиков, трамвай прошел без задержек. Ограда, установленная вдоль рельсов, в большей мере предотвращает блокировку электротранспорта автохамами. До конечной на Старосенной площади вагон доехал за 1 час 13 минут.

По обе стороны трамвайного полотна находятся полосы автомобильного движения. К тому же на одной из них машины паркуются. Ограды же у трамвайной колеи установлены не сплошь – для того, чтобы можно было заехать в расположенные в Новощепном ряду дворы. И некоторые водители, пользуясь этим, преспокойно ездят по трамвайным путям, ведь запрещающего знака здесь нет. Да что там – не стесняются передвигаться и по колее на Преображенской, несмотря на то, что ограничено трамвайное полотно оранжевым бордюром. Так что трамваи по-прежнему рискуют оказаться в заложниках у нахальных автомобилистов.

И если городские власти, как заявляют, планируют продолжить маршрут «Север – Юг» до 11-й станции Люстдорфской дороги, улицы Архитекторской, проблемы эти им придется решать обязательно. В ином случае создать действительно скоростной трамвай не получится. А новый маршрут, думается, у одесситов будет пользоваться популярностью.

Что думают одесситы о новом маршруте?

Проект трамвайного маршрута «Север – Юг» разрабатывали давно. Сейчас продолжительность беспересадочного маршрута – 18 километров, но в будущем он будет продлен еще на 16 километров – до жилмассива Таирова. Мы узнали мнение одесситов – пассажиров нового трамвая – о полезности маршрута (спойлер: большинство оценивают новый маршрут положительно).

«Когда трамвай ходил к Пересыпскому мосту, тоже было хорошо, но сейчас – до вокзала, и стало еще лучше. У меня дети живут на поселке Котовского. Я доезжаю до Бочарова за полтора часа примерно».

«Теперь гораздо удобнее добираться домой до комендантского часа. До того, как пустили седьмой трамвай, были большие проблемы, особенно когда маршрутки практически не ходили. Это было в коронавирус и в комендантский час. Сейчас все гораздо удобнее».

«Мы ждали уже лет десять этот «Север – Юг». Раньше я доезжал на «семерке» или «единице» до Пересыпского моста, а затем на «тройке» до вокзала. Надо было ехать почти два часа, а так сел себе, в окошко смотришь – и все. Теперь я доезжаю через 40 минут».

«Чиновникам наверняка это не удобно. Они вскоре снова разделят маршрут, потому что нужно деньги собирать. У них только баксы в голове, больше ничего. Двумя-тремя видами транспорта же «интереснее» добираться, чем одним. Развлекаешься, понимаете, развлекаешь нашу власть. Этот трамвай нужно было запустить еще 20 лет назад, но это никому не было интересно».

«Минус в том, что сейчас еще на маршруте часть старых вагонов, но они обновляются. Мы очень надеемся, что на маршруте будет больше новых одесских трамваев. Их выпускают все больше и больше, двойные и тройные трамваи очень хорошие, нам очень нравится в них ездить».

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