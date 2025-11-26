Ключевые моменты:

Трамваи №7, №10 и №12 работают по временным схемам.

Маршрут №20 не выходит на линию.

Часть электротранспорта восстановлена.

Организован соцмаршрут из четырех автобусов.

Изменения в работе электротранспорта Одессы

В Одессе сегодня, 26 ноября, продолжают действовать ограничения в работе городского электротранспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, несколько трамвайных маршрутов курсируют по измененным схемам.

Трамвай №7 временно ходит по маршруту Херсонский сквер — 11-я станция Люстдорфской дороги.

Трамвай №10 следует по сокращенному маршруту Старосенная площадь — Ицхака Рабина.

Работа трамвайного маршрута №12 частично восстановлена: на линии курсирует один вагон.

Трамвай №20 сегодня не работает, вместо него пассажиров перевозит маршрутное такси.

Остальные маршруты электротранспорта функционируют без изменений.

Чтобы компенсировать ограничения, в городе запустили социальный автобусный маршрут, на котором работают четыре автобуса.

Маршрут движения в прямом направлении: Старосенная площадь (ЖД вокзал) — Привокзальная площадь — ул. Пантелеймоновская — ул. Преображенская — ул. Софиевская — спуск Блажка — Пересыпский мост — ул. Черноморского казачества — Николаевская дорога — проспект Князя Владимира Великого — ул. 28 Бригады.

В обратном направлении: просп. Князя Владимира Великого — Николаевская дорога — ул. Атамана Головатого — Пересыпский мост — спуск Блажка — ул. Софиевская — ул. Преображенская — ул. Пантелеймоновская — ул. Водопроводная — Старосенная площадь (ЖД вокзал).