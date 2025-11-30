Ключевые моменты:
- На одесском пляже «Ланжерон» самовольно возвели отельный комплекс.
- Руководителю фирмы грозит ответственность по уголовной статье.
- Проверяется возможный сговор с другими участниками схемы.
По данным ведомства, директора компании подозревают в самочинной застройке земельного участка (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).
В ходе расследования установлено, что руководитель фирмы, желая расширить территорию для ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли, самовольно возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на земельном участке, который ему не принадлежал.
«С 2022 года гостиничный комплекс работает, фирма получает прибыль, а часть земельного участка, застроенная самовольно, используется бесплатно.
В результате этих действий местный бюджет недополучает средства, территориальная громада не пользуется ценной землей.
Из-за этого громаде Одессы нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн», – говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура проверяет причастность других лиц к схеме захвата земли у моря площадью 0,0823 га на набережной пляжа «Ланжерон», поскольку по данным следствия, директор компании действовал в сговоре.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте имущества предприятия для обеспечения возмещения причиненного имущественного ущерба.
Напомним, ранее одесские депутаты выяснили, кому принадлежит МАФ Piano&coffee, внезапно «выросший» на пляже Ланжерон, что вызвало большой общественный резонанс, поскольку торговый киоск перекрыл культовое место встреч рассветов горожанами и гостями Одессы.