Ключевые моменты:

На одесском пляже «Ланжерон» самовольно возвели отельный комплекс.

Руководителю фирмы грозит ответственность по уголовной статье.

Проверяется возможный сговор с другими участниками схемы.

По данным ведомства, директора компании подозревают в самочинной застройке земельного участка (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что руководитель фирмы, желая расширить территорию для ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли, самовольно возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на земельном участке, который ему не принадлежал.

«С 2022 года гостиничный комплекс работает, фирма получает прибыль, а часть земельного участка, застроенная самовольно, используется бесплатно.

Читайте также: Скандального застройщика Ланжерона могут обязать снести лишние этажи

В результате этих действий местный бюджет недополучает средства, территориальная громада не пользуется ценной землей.

Из-за этого громаде Одессы нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн», – говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура проверяет причастность других лиц к схеме захвата земли у моря площадью 0,0823 га на набережной пляжа «Ланжерон», поскольку по данным следствия, директор компании действовал в сговоре.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте имущества предприятия для обеспечения возмещения причиненного имущественного ущерба.

Напомним, ранее одесские депутаты выяснили, кому принадлежит МАФ Piano&coffee, внезапно «выросший» на пляже Ланжерон, что вызвало большой общественный резонанс, поскольку торговый киоск перекрыл культовое место встреч рассветов горожанами и гостями Одессы.