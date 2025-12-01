Ключевые моменты:

Николай Яковецкий погиб 10 ноября 2025 года в результате вражеского обстрела.

Полицейский более 24 лет служил в органах внутренних дел и участвовал в боевых операциях с начала полномасштабной войны.

У него остались жена, дети и мать.

Похороны героя Одессы

В Одессе состоялась церемония прощания с Николаем Яковецким — бойцом стрелкового батальона полиции, который погиб на востоке Украины. Трагедия произошла 10 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания, когда враг открыл огонь по позициям правоохранителей.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции одесской области, Николай Яковецкий родился 16 июня 1977 года в Врадиевке Николаевской области. После окончания Первомайского политехнического колледжа в 1996 году он прошел срочную службу в ВСУ.

В органы внутренних дел Николай пришел в 1999 году, начав службу милиционером патрульно-постовой службы в Одессе. Через полтора года его назначили участковым инспектором Приморского райотдела, где он проработал 24 года.

С началом полномасштабного вторжения РФ он вступил в батальон Нацполиции «Цунами», а позже продолжил службу в стрелковом батальоне полиции Одесской области. Николай участвовал в спецоперациях и выполнял задачи по отражению российской агрессии на восточном направлении.

Коллеги погибшего подчеркнули его верность Присяге и отметили, что он до последнего служил стране как настоящий воин и защитник. Его память навсегда останется в рядах полиции и в сердцах тех, кто его знал.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб разработчик IT-компании Netpeak Software Вадим Будников.