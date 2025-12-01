Ключевые моменты:

  • Николай Яковецкий погиб 10 ноября 2025 года в результате вражеского обстрела.
  • Полицейский более 24 лет служил в органах внутренних дел и участвовал в боевых операциях с начала полномасштабной войны.
  • У него остались жена, дети и мать.

Похороны героя Одессы

В Одессе состоялась церемония прощания с Николаем Яковецким — бойцом стрелкового батальона полиции, который погиб на востоке Украины. Трагедия произошла 10 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания, когда враг открыл огонь по позициям правоохранителей.

Микола Яковецький

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции одесской области, Николай Яковецкий родился 16 июня 1977 года в Врадиевке Николаевской области. После окончания Первомайского политехнического колледжа в 1996 году он прошел срочную службу в ВСУ.

В органы внутренних дел Николай пришел в 1999 году, начав службу милиционером патрульно-постовой службы в Одессе. Через полтора года его назначили участковым инспектором Приморского райотдела, где он проработал 24 года.

С началом полномасштабного вторжения РФ он вступил в батальон Нацполиции «Цунами», а позже продолжил службу в стрелковом батальоне полиции Одесской области. Николай участвовал в спецоперациях и выполнял задачи по отражению российской агрессии на восточном направлении.

Коллеги погибшего подчеркнули его верность Присяге и отметили, что он до последнего служил стране как настоящий воин и защитник. Его память навсегда останется в рядах полиции и в сердцах тех, кто его знал.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб разработчик IT-компании Netpeak Software Вадим Будников.

