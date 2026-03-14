Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину 498 средствами воздушного нападения — ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

Украинская ПВО уничтожила или подавила 460 целей, в том числе 58 ракет и 402 дрона.

В Киевской области погибли 4 человека, еще 15 получили ранения, повреждены десятки объектов.

Масштабная ракетно-дроновая атака по Украине

В ночь на 14 марта российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки использовались ударные беспилотники, а также ракеты наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала Киевская область.

По данным Воздушных сил, радиотехнические подразделения зафиксировали 498 средств воздушного нападения. Среди них — две противокорабельные ракеты «Циркон», 13 баллистических ракет «Искандер-М/С-400», 25 крылатых ракет «Калибр», 24 ракеты Х-101, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 430 ударных беспилотников.

Противовоздушной обороной уничтожены или подавилены 460 целей: 58 ракет и 402 беспилотника различных типов. Несмотря на это, зафиксированы попадания шести ракет и 28 дронов на 11 локациях. Также на семи локациях упали обломки сбитых беспилотников.

В ряде регионов Украины после нового обстрела начались частичные отключения света. Без электроснабжения остаются отдельные потребители в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Последствия атаки в Киевской области

На Киевщине в результате обстрелов погибли четыре человека, еще 15 жителей получили ранения. Об этом сообщил глава областной администрации Николай Калашник.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двоих оперируют. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Под удар попали обычные населенные пункты области. Повреждены жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Наибольшие разрушения зафиксированы в Обуховском и Броварском районах. По предварительным данным, повреждено около 30 различных объектов.

Бои на фронте и потери армии РФ

За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения. По данным Генштаба, российская армия за день потеряла 810 военных.

Также уничтожены или повреждены:

4 танка;

10 боевых бронированных машин;

52 артиллерийские системы;

средство ПВО;

более двух тысяч беспилотников;

180 единиц автомобильной техники.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в России

В ночь с 13 на 14 марта беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. По информации российских властей, на предприятии возник пожар после падения обломков дронов.

Аналитики Telegram-канала «КиберБорошно», изучив фото и видео, сообщили о повреждении установки АТ-22/4. По их данным, горение одной из колонн и утечка газа указывают на серьезные повреждения.

Эта установка считается ключевым узлом предприятия — именно с нее начинается технологический процесс переработки нефти. Проектная мощность Афипского НПЗ составляет около 6,25 млн тонн нефти в год. На заводе производят бензин, дизельное топливо, газойль, мазут, серу и другие нефтепродукты.