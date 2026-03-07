Ключевые моменты:

Цены на топливо в Одесской области достигли 74 грн/л из-за ситуации на Ближнем Востоке и панике водителей.

Средняя цена по Украине: 68–72 грн/л.

Украина 100% зависит от импорта.

«Укрнефть» стабилизирует рынок с минимальной рентабельностью.

АМКУ проверяет АЗС: 3 дня на пояснение, штраф 10% годового дохода.

Цены на топливо в Одесской области.

Будет еще дороже

Эта неделя превратилась в настоящее потрясение для водителей в Украине. Ведь цены на горючее росли не по дням, а по часам.

В настоящее время средняя стоимость по Украине держится в диапазоне 68–72 грн/л. Однако практически все автовладельцы в ступоре и многие бросились заправляться заранее через приложения на смартфонах. Именно поэтому некоторые сети АЗС на время заблокировали опцию предварительного бронирования.

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А-95» отмечает, что сегодня паникуют все: от владельца «Жигулей» до директора нефтяной компании. Ведь когда нет понимания будущего, все начинают копить горючее. Однако производитель не продает, потому что на него давят правительства, а потребитель хочет выкупить все.

Экономист Андрей Длигач подчеркивает, что рынок реагирует больше на прогнозы худшего, чем на фактическую нехватку ресурсов.

Следует отметить, что Украина на 100% зависит от импорта горючего, что делает ее особенно чувствительной к колебаниям. Чтобы обуздать ажиотаж, власти активизируют собственные мощности. К примеру, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государственная «Укрнафта» будет служить основой стабилизации рынка.

По словам Сергея Корецкого, председателя правления ПАО «Укрнафта», цена выросла на мировых площадках – это объективная реальность. Однако «Укрнафта» будет флюгером для справедливой цены в этот кризисный период, продавая топливо с минимальной рентабельностью. Напомним, Антимонопольный комитет запустил проверку игроков рынка. Владельцам АЗС дали три дня на объяснение резкого скачка цен. В случае обнаружения сговора фирмам светит штраф в 10% годового дохода.

Эксперты уверены: цены достигли «плато» и уверяют, что горючее не дойдет до 100 грн за литр. К примеру, поставки бензина не под угрозой, потому что в Европе есть его избыток. А вот с дизелем сложнее, поскольку значительная часть уходила именно с Ближнего Востока. Стоимость может качаться от 68 до 76 грн/л. Автогаз вырос медленнее всего и остается самым стабильным топливом. Соответственно, дефицита не прогнозируют.

Какие цены на заправках в Одесской области

Согласно информации сайта «Авториа», по состоянию на 7 марта в Одесской области действуют следующие цены на топливо:

ОККО

А-95+ — 73.98 грн/л

А-95 — 70.98 грн/л

Дизель — 70.98 грн/л

Газ — 41.99 грн/л

WOG

А-95+ — 73.98 грн/л

А-95 — 70.98 грн/л

Дизель — 70.98 грн/л

Газ — 41.97 грн/л

UPG

А-95+ — 70.90 грн/л

А-95 — 67.90 грн/л

Дизель — 67.90 грн/л

Газ — 40.50 грн/л

БРСМ-Нафта

А-95 — 65.98 грн/л

Дизель — 66.98 грн/л

Газ — 37.49 грн/л

AMIC

А-95 — 66.98 грн/л

Дизель — 68.48 грн/л

Газ — 39.99 грн/л

Укрнафта

А-95+ — 71.98 грн/л

А-95 — 68.98 грн/л

А-92 — 65.98 грн/л

Дизель — 68.98 грн/л

Газ — 40.99 грн/л

