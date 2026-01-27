Ключевые моменты:

Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками в ночь на 27 января.

Повреждены жилые дома, объект инфраструктуры и строительная площадка.

Две женщины пострадали, одна госпитализирована с осколочными ранениями.

Воздушная тревога длилась с полуночи до трех часов ночи.

О последствиях ночного обстрела сообщил этой ночью глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

По данным ГВА, в результате вражеской атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

«По предварительной информации, пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает», – сообщил Лысак.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на вторник, 27 января, Россия снова направила в сторону Одессы и Одесского района группу ударных дронов-камикадзе. Тревога в Одессе длилась с полуночи до трех часов ночи. В городе прозвучала серия взрывов. Позже местные Телеграм-каналы сообщили о «прилетах» в жилые дома в центре города и на Молдаванке.