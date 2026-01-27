Ключевые моменты:

  • Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками в ночь на 27 января.
  • Повреждены жилые дома, объект инфраструктуры и строительная площадка.
  • Две женщины пострадали, одна госпитализирована с осколочными ранениями.
  • Воздушная тревога длилась с полуночи до трех часов ночи.

О последствиях ночного обстрела сообщил этой ночью глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

По данным ГВА, в результате вражеской атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Пожар после прилета в Одессе

«По предварительной информации, пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает», – сообщил Лысак.

Спасатели на месте "прилета" в Одессе, 127 января 2026

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на вторник, 27 января, Россия снова направила в сторону Одессы и Одесского района группу ударных дронов-камикадзе. Тревога в Одессе длилась с полуночи до трех часов ночи. В городе прозвучала серия взрывов. Позже местные Телеграм-каналы сообщили о «прилетах» в жилые дома в центре города и на Молдаванке.

