Ключевые моменты:
- Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками в ночь на 27 января.
- Повреждены жилые дома, объект инфраструктуры и строительная площадка.
- Две женщины пострадали, одна госпитализирована с осколочными ранениями.
- Воздушная тревога длилась с полуночи до трех часов ночи.
О последствиях ночного обстрела сообщил этой ночью глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.
По данным ГВА, в результате вражеской атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.
«По предварительной информации, пострадала женщина. Она с осколочными ранениями госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает», – сообщил Лысак.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на вторник, 27 января, Россия снова направила в сторону Одессы и Одесского района группу ударных дронов-камикадзе. Тревога в Одессе длилась с полуночи до трех часов ночи. В городе прозвучала серия взрывов. Позже местные Телеграм-каналы сообщили о «прилетах» в жилые дома в центре города и на Молдаванке.