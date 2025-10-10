Ключевые моменты:

В Любашовке Подольского района полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который срубил деревья, заготавливая дрова к зиме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Задержанный, по данным следствия, дважды выходил в лесопосадку для вырубки деревьев. За это время он успел бензопилой уничтожить пять дубов и ясеней.

По общим подсчетам экологов, мужчина причинил государству ущерб более чем в 120 тысяч гривен.

Правоохранители предъявили фигуранту обвинение по ч.1,2 ст. 246 Уголовного кодекса Украины — незаконная вырубка леса, которая нанесла государству значительный ущерб. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что под Одессой браконьеры уничтожили целую лесополосу: спилили десятки дубов, ясеней, акаций. За это им грозит до семи лет заключения.

