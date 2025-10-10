Ключевые моменты:
- Масштабная высадка начнется в ноябре с окончанием вегетации растений
- В работах задействованы 180 озеленителей и 20 единиц спецтехники ежедневно
Более 1000 молодых деревьев будет высажено в разных районах Одессы в течение ноября, когда завершится вегетационный период и создадутся оптимальные условия для приживания саженцев.
Сейчас озеленители активно готовят зеленые зоны к осеннему сезону: подстригают кусты и хвойники, формируют лунки вокруг растений, удаляют сухостой и снимают отцветшие соцветия. Также проводятся работы по высадке около 10 тысяч кустов хризантем, которые украсят город этой осенью.
Интересный подход применяется к уборке опавших листьев: их удаляют только с газонов возле пешеходных дорожек для поддержания опрятного вида, а в других зонах оставляют в качестве естественного удобрения для почвенной микрофлоры.
