В дельте Дуная возле села Приморское Вилковской громады задержали мужчину, который незаконно ловил кефаль сетями.

Правоохранители изъяли сеть с 56 особями кефали, ущерб от улова — более 1 млн гривен.

По факту браконьерства открыто уголовное производство, подозреваемому грозит до трёх лет ограничения свободы.

Как сообщили в полиции Одесской области, в дельте Дуная задержали мужчину, который незаконно вылавливал рыбу сетями возле села Приморское Вилковской громады.

У него изъяли сеть длиной 50 метров и 56 особей кефали остроносов, что, по предварительным подсчетам экологов, нанесло государству ущерб более чем на миллион гривен.

На время проведения досудебного расследования все изъятое правоохранители передали на хранение в специализированное предприятие.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного промысла (ч.1 ст. 249 УК Украины), за который предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до трех лет.

Ранее на территории Национального парка “Тузловские лиманы” задержали рыбака, который во время нерестового запрета ловил камбалу на озере Шаганы. Экологи подсчитали ущерб — он превысил 16 миллионов гривен.

