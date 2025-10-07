Ключевые моменты:

Двое мужчин незаконно рубили деревья в лесополосе Белгород-Днестровского района с целью сбыта древесины.

За период с апреля по июнь 2025 года им удалось уничтожить около 80 деревьев и еще три значительно повредить.

Браконьеры нанесли ущерб государству — более 600 тыс. грн.

Дело передано в суд, максимальный срок, который грозит двум злоумышленникам — до семи лет лишения свободы каждому.

Вырубка деревьев в Одесской области: подробности

Двое жителей Саратской общины 22-х и 57-ми лет с апреля по июнь 2025 года занимались незаконной вырубкой деревьев в лесополосе Белгород-Днестровсого района.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

За этот период браконьерам удалось уничтожить почти 80 дубов, акаций, ясеней и софоров, толщиной столба от 5 до 70 диаметров. Еще трем деревьям они нанесли значительные повреждения, что может привести к гибели растений.

Срубленные деревья злоумышленники продавали, а полученную выручку делили между собой.

Такие противозаконные действия нанесли государству ущерб в размере 619 тыс. 359 грн.

После задержания браконьеров полиция провела следственные действия, изъяв бензопилы, древесину и транспортное средство — минивен, — использовавшийся злоумышленниками для «черного бизнеса».

Обоим фигурантам предъявлены обвинения по ст. 246 УК Украины — незаконная вырубка деревьев, их перевозке, сбыте и продаже, причинении значительного ущерба по предварительному сговору лиц. Максимальный срок наказания, который грозит каждому — до семи лет тюремного заключения.

Читайте также: