Ключевые моменты:
- Двое мужчин незаконно рубили деревья в лесополосе Белгород-Днестровского района с целью сбыта древесины.
- За период с апреля по июнь 2025 года им удалось уничтожить около 80 деревьев и еще три значительно повредить.
- Браконьеры нанесли ущерб государству — более 600 тыс. грн.
- Дело передано в суд, максимальный срок, который грозит двум злоумышленникам — до семи лет лишения свободы каждому.
Вырубка деревьев в Одесской области: подробности
Двое жителей Саратской общины 22-х и 57-ми лет с апреля по июнь 2025 года занимались незаконной вырубкой деревьев в лесополосе Белгород-Днестровсого района.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.
За этот период браконьерам удалось уничтожить почти 80 дубов, акаций, ясеней и софоров, толщиной столба от 5 до 70 диаметров. Еще трем деревьям они нанесли значительные повреждения, что может привести к гибели растений.
Срубленные деревья злоумышленники продавали, а полученную выручку делили между собой.
Такие противозаконные действия нанесли государству ущерб в размере 619 тыс. 359 грн.
После задержания браконьеров полиция провела следственные действия, изъяв бензопилы, древесину и транспортное средство — минивен, — использовавшийся злоумышленниками для «черного бизнеса».
Обоим фигурантам предъявлены обвинения по ст. 246 УК Украины — незаконная вырубка деревьев, их перевозке, сбыте и продаже, причинении значительного ущерба по предварительному сговору лиц. Максимальный срок наказания, который грозит каждому — до семи лет тюремного заключения.
