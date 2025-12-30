Ключевые моменты:

Мощный штормовой ветер в Одессе повалил 15 деревьев и 9 больших веток, перекрывших дороги и тротуары.

Коммунальные бригады «Міськзелентрест» перешли на усиленный график и оперативно устраняют последствия.

Большинство проблем уже решено.

Шторм повалил 15 деревьев

Одесские коммунальщики активно устраняют последствия мощного штормового ветра в Одессе. Бригады уже перешли на усиленный график, чтобы оперативно убрать сваленные стволы и ветки с городских улиц.

В общей сложности, зафиксировано 15 сваленных деревьев и 9 больших веток, перекрывших проходы или дороги. Специалисты немедленно выехали по вызовам после поступления заявок. По состоянию на данный момент большинство проблем решено.

Напомним, что утром Глава Одесской МВА Сергей Лысак проинформировал, что на протяжении всей ночи Силы обороны без устали действовали, чтобы Одесса могла спокойно отдыхать. Он добавил, что коммунальные службы города также активно убирали улицы.

