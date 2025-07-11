Ключевые моменты:

В Днестровском лимане возле села Весёлое в Одесской области обнаружено 20 запрещённых ятерей.

Из них изъято 125 раков и 184 особи рыбы бычок.

Все водные биоресурсы возвращены в водоём живыми.

Как сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции, в ловушках находились 125 раков и 184 бычка, которых удалось спасти и вернуть в водоём живыми, согласно статье 63 Закона Украины «О животном мире».

Ятери — это сеточные ловушки, запрещенные для любительского рыболовства из-за их способности к массовому и неконтролируемому отлову, что наносит серьезный ущерб экосистеме. Использование таких орудий — нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность.

Ранее мы сообщали, что в сети одесских рыбаков попала редкая рыба с крыльями (фото)

Читайте также: В Одесской области поймали браконьера с рекордным уловом: 3300 рыб и крабов