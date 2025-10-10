Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.
Ключевые моменты:
- В Одесской области создадут 30 центров наверстывания (SLSC) практически во всех районах области
- Обучение по четырем основным предметам: украинский язык, математика, английский язык, история Украины
Что это за проект
Проект CATCH UP реализуется благотворительным фондом «СпівДія» совместно с Образовательным фондом «МрійДій» в партнерстве с ЮНИСЕФ Украины. Его цель — помочь детям восполнить образовательные потери, получить психосоциальную поддержку и научиться справляться со стрессом в военное время.
Центры доучивания будут создаваться на базе учреждений общего среднего образования, работающих в дистанционном или смешанном формате. Программа включает обучение по основным предметам и занятия по психосоциальной поддержке. Для педагогов предусмотрено сертифицированное обучение.
Занятия будут проходить исключительно очно с входным и выходным тестированием для отслеживания прогресса каждого ученика. В целом проект должен охватить более 4500 детей Одесской области, помогая им поверить в себя, свои знания и будущую Победу.
