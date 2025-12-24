Ключевые моменты:

В поселке Ивановка Березовского района неизвестные выкорчевывают только что посаженные саженцы крымской сосны.

Было посаджено107 крымских сосен.

Крымская сосна устойчива к засухе, загрязнению, неприхотлива к почвам.

Поселковый совет усиливает контроль: устанавливает камеры видеонаблюдения.

Посадили 107 саженцев крымской сосны

Стало известно, что накануне праздников в поселке Ивановка Березовского района неизвестные выкорчевывают только что посаженные саженцы крымской сосны.

По словам председателя Ивановского поселкового совета Виктора Лобача, в центре громады было взорвано 107 саженцев крымской сосны и 100 павлоний. Это сделали для улучшения окружающей среды и комфорта местных жителей. Правда, вандалы дерева вырывают с корнями перед Новым годом.

В общем, поселковый совет усиливает сотрудничество с полицией, устанавливает камеры видеонаблюдения в опасных зонах. Виновных в уничтожении зеленых насаждений будут привлечены к ответственности по закону.

Добавим, что крымская сосна вынослива к засухе, неприхотлива к почвам, устойчива к загрязнению и идеально подходит для засушливого климата Одесского региона. Дерево создает тень и улучшает микроклимат летом.

