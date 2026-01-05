Ключевые моменты:

Основатель и CEO MetaCluster TIASI Сотирис А. Бузеас привез первые саженцы оливковых деревьев для тестовых посадок на юге Украины.

Саженцы высадят в подготовленных теплицах, чтобы оценить перспективы культуры в условиях юга и затем расширять проект.

Из-за изменения климата традиционные культуры выращивать сложнее, а оливки и масло могут стать новой прибыльной нишей для малого фермерства на Одесчине.

Оливковые плантации на юге Украины

На юге Украины стартует амбициозный агропроект с участием греческого бизнеса: в регион доставили первые саженцы оливковых деревьев, чтобы проверить, насколько реально развивать оливковые плантации в местных условиях. О начале инициативы сообщили в Федерации греческих обществ.

Основатель и генеральный директор MetaCluster TIASI Сотирис А. Бузеас лично привез посадочный материал. Первые саженцы планируют высаживать в специально подготовленных теплицах, где в тестовом режиме оценят, насколько климат южных областей подходит для дальнейшего расширения насаждений.

Идею рассматривают как возможный новый инструмент поддержки малого фермерства: подписано соответствующее соглашение и начата подготовка к масштабированию. О перспективах сотрудничества также заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, отметив, что проект может быть выгодным для малого фермерства и экономики региона.

Перспективы для фермеров Одесской области

При этом специалисты и профильные издания указывают, что из-за глобального потепления юг Украины все больше приближается по климату к средиземноморским условиям. В зоне потенциального интереса называют Одесскую область (наряду с Николаевской и Херсонской): именно здесь изменения температуры и засушливости делают актуальным поиск альтернатив традиционным культурам.

Как отмечают обозреватели, высокий спрос на плоды оливкового дерева и оливковое масло — важный аргумент для садоводов, поскольку в жарком климате становится сложнее выращивать некоторые привычные культуры. Дополнительный плюс — долговечность: оливковые деревья способны жить и плодоносить более 100 лет, а урожайность возрастает с возрастом. По оценкам, в 20-летнем возрасте дерево в среднем дает 20–35 кг плодов.

Напомним, эксперимент по выращиванию хлопчатника в Одесской области выходит на новый уровень. Если в 2024 году фермеры испытывали всего четыре сорта, то в прошлом — уже двадцать два.

