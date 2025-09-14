Ключевые моменты:

Вечером 13 сентября 2025 в ДТП на трассе Одесса – Рени погиб морской пехотинец Артур Соснин – уроженец Вилковской громады, защитник острова Змеиный;

Артур Соснин более двух лет находился в российском плену;

Прощание с Артуром состоится 16 сентября в селе Новониколаевка Вилковской громады.

Как сообщает «Бессарабія.UA», 33-летний Артур Соснин – уроженец Вилковской громады. Он был одним из тех, кто защищал остров Змеиный от российских оккупантов и одним из первых попал к ним в плен.

«Его служба и преданность Родине навсегда останутся примером мужества и патриотизма. 27 месяцев он провел в неволе, но испытания не сломили морского пехотинца», – пишет издание.

Долгое время его вместе с отцом, который тоже попал в плен к врагам, ждали его мать и младшая сестра.

По возвращении на Родину Артур продолжил службу, восстанавливался, занимался спортом, а еще увлекался мотоциклами. Он любил жизнь и брал от нее максимум.

Как рассказала сестра погибшего, Артур очень ждал появления на свет своей племянницы, мечтал встретить их с малышкой из роддома, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

Односельчане и побратимы вспоминают Артура как искреннего, отважного и доброжелательного человека, готового всегда прийти на помощь.

«Невозможно представить боль, которую вы сейчас переживаете. После всех испытаний, по которым он прошел в плену, сердце разрывается от того, что судьба забрала его именно сейчас. Пусть его душа обретет покой, а ваша семья – силы пережить эту невыразимую потерю. Светлая память Герою. Мы никогда не забудем его мужество», – с такими словами обратились к родным Артура в общественной организации zmiinyi_defenders – объединяющей семьи защитников Змеиного.

Прощание с Артуром состоится во вторник, 16 сентября, в селе Новониколаевка Вилковской громады.

Как сообщалось ранее, вечером субботы, 13 сентября, на трассе Одесса – Рени произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля.

По информации правоохранителей, 33-летний водитель мотоцикла, двигаясь по трассе Одесса – Рени, не справился с управлением и врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал.

