Ключевые моменты:

Вечером 5 сентября 2025 в Измаиле BMW сбил насмерть 22-летнюю девушку;

Сообщается, что Жертва – дочь бывшего мэра Килии;

Полиция расследует дело.

Как сообщили сегодня утром, 6 сентября, в пресс-службе областного управления Нацполиции, автопроисшествие случилось около 22 часов на проспекте Независимости в Измаиле.

Предварительно полицейские установили, что 19-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка погибла на месте.

По информации из соцсетей, погибшая – дочь бывшего городского головы Килии.

Водитель не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что в момент совершения ДТП парень был трезв.

Виновника дорожной аварии задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим смерть потерпевшей, и избрании меры пресечения.

Идет следствие.

Еще новости Одессы по теме: