Ключевые моменты:
- Вечером 5 сентября 2025 в Измаиле BMW сбил насмерть 22-летнюю девушку;
- Сообщается, что Жертва – дочь бывшего мэра Килии;
- Полиция расследует дело.
Как сообщили сегодня утром, 6 сентября, в пресс-службе областного управления Нацполиции, автопроисшествие случилось около 22 часов на проспекте Независимости в Измаиле.
Предварительно полицейские установили, что 19-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка погибла на месте.
По информации из соцсетей, погибшая – дочь бывшего городского головы Килии.
Водитель не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что в момент совершения ДТП парень был трезв.
Виновника дорожной аварии задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим смерть потерпевшей, и избрании меры пресечения.
Идет следствие.
