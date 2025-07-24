Ключевые моменты:

23 июля состоялся девятый этап обмена пленными.

Среди освобожденных — Виталий Гиренко, пограничник с острова Змеиный.

Освобождены бойцы ВСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, ГПСУ, НГУ и Нацполиции.

Среди освобожденных — представители всех воинских званий, включая офицеров.

Долгожданный для семьи Виталия Гиренко обмен, длиной в 3 года 5 месяцев, состоялся вечером 23 июля. Он стал девятым этапом возвращения пленных в рамках украинско-российских договоренностей в Стамбуле.

Новостью поделилось сообщество «Защитники Змеиного» в Facebook:

«Наконец-то это произошло!

Долгожданный обмен, длиной в 3 года 5 месяцев для нашего последнего защитника Змеиного состоялся!

Пограничник острова Ахилла — Виталий Гиренко дома!

Жена Виталия рассказала, что узнала о возвращении мужа из оповещения Координационного штаба. Радости не было предела, ведь мужчина впервые увидит сына Дмитрия.

Этот обмен стал счастливым событием для многих украинских семей. В ГПСУ сообщили, что в результате домой вернулись и воины, которые более трех лет провели в плену после обороны Мариуполя. А также те, кто воевал на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также воины Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

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