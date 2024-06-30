Маленький, но победоносный: как освобождали остров Змеиный

Остров Змеиный вошел в новейшую историю благодаря ставшей крылатой фразе одного из его защитников, который отправил русский военный корабль по всем известному курсу. Таким был ответ наших бойцов на предложение россиян сдаваться.

Враг сумел захватить остров, но ненадолго. Уже 30 июня 2022 года его освободили.

Пример безграничной храбрости и профессионализма

По случаю знаменательной годовщины Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации по освобождению Змеиного.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2022 года спецназовцы ЦСО «А» СБУ вместе с боевыми собратьями из ГУР МОУ и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию. Она состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, и именно с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

«Спецоперация по освобождению Змеиного послужила примером безграничной храбрости и профессионализма наших воинов Сил безопасности и обороны Украины. Помним Героев Украины, отдавших свою жизнь в этом сражении», – отмечают в СБУ.

Деоккупация острова Змеиного: как это было

Полномасштабное вторжение россии для Змеиного началось на рассвете 24 февраля 2022 года. К острову подошли российские корабли и предложили гарнизону сдаваться. После отказа остров атаковали ракетный крейсер, тогдашний флагман Черноморского флота «Москва» и корвет «Василий Быков». Авиация врага прикрывала захват с воздуха. После захвата острова его инфраструктура была уничтожена, а гарнизон взят в плен.

Но месть за Змеиный не заставила себя ждать: уже 13 апреля 2022 года украинский ракетный комплекс «Нептун» поразил флагманский ракетный крейсер «Москва» и тот затонул. А в начале мая ВСУ уничтожили два российских катера типа «Раптор». На самом острове ударный беспилотный комплекс «Bayraktar» ликвидировал российскую ПВО.

Еще через пару дней такие популярные в начале полномасштабного вторжения «Bayraktar’ы» поразили российский десантный катер «Серна» и два зенитных ракетных комплекса «Тор».

Отметим, что Змеиный является очень важным стратегическим объектом для Украины. Тем более, что после захвата острова российская армия превратила его в своеобразный «зонтик» ПВО для собственных сил и начала насыщать остров техникой, чтобы контролировать северо-западную акваторию Черного моря. А освобождение острова Змеиного позволяло хотя бы частично разблокировать судоходство в северо-западной части Черного моря и возобновить экспорт украинского зерна в рамках «зерновой инициативы».

И уже начиная с марта, украинские военные разрабатывали операцию по освобождению Змеиного, хотя эта задача оказалось весьма непростой.

В середине июня спутниковые снимки показали обустройство российской армией фортификационных сооружений и ПВО на острове. Наши защитники занялись этой проблемой, и вскоре ЗРК «Панцирь-С1» противника, его радиолокационная станция и автотехника были поражены.

А в середине июня 2022 года во время транспортировки на Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота рф Силы обороны Юга Украины уничтожили российский крупнотоннажный буксир «Василий Бех».

30 июня 2022 года, после того как украинские защитники нанесли по острову целый ряд ударов, российские захватчики были вынуждены покинуть остров Змеиный, назвав это «жестом доброй воли».

Далее была зачистка острова, и уже 7 июля над Змеиным снова подняли сине-желтый флаг.

Позже россияне еще не раз пытались атаковать Змеиный, в частности, с помощью тактической авиации, сбрасывая на остров фугасные бомбы. А в декабре 2023 года ВСУ сбили в районе острова российский бомбардировщик «Су-24», который дистанционно минировал пути гражданского судоходства с тем чтобы сорвать работу «зернового коридора».

И по сей день враг терроризирует данный регион, периодически прибегая к рискованным ударным операциям на острове Змеиный, чтобы продемонстрировать свое влияние и контроль в Черном море. Однако маленький, но победоносный остров был и остается украинским, как являются украинскими и другие захваченные врагом территории. И их освобождение – дело времени: что уже доказано островом Змеиным.