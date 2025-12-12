Ключевые моменты:

В Одессе сотрудники Пересыпского ТЦК задержали морпеха Романа Покидько, недавно вернувшегося из российского плена.

Военного избили, применили слезоточивый газ и выбросили из автомобиля.

Роман Покидько сейчас проходит медицинское обследование; подано заявление в полицию.

Общественная организация «Захист Держави» требует тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В областном ТЦК подтвердили инцидент и сообщили о проведении служебного расследования.

Затолкали в авто и избили: как в Одессе мобилизовали морпеха

О вопиющем случае нарушения прав военнослужащего сотрудниками ТЦК СП говорится в обнародованном накануне в соцсетях заявлении одесской ячейки общественной организации «Захист Держави».

Речь идет о защитнике Мариуполя, бойце 36-й отдельной бригады морской пехоты Романе Покидько, который полгода назад был освобожден из вражеского плена и находился в Одессе на реабилитации.

«По имеющимся данным, 4 декабря группа из 9 человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного ТЦК, остановила морпеха на улице Семена Палия. Несмотря на предъявленные им документы: военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Ему были нанесены телесные повреждения: против него применили слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля. Чем создали угрозу жизни военнослужащего. При этом во время этого инцидента представители ТЦК не использовали бодикамеры», – говорится в заявлении общественников.

Как сообщили в ОО «Захист Держави», сейчас Роман Покидько проходит медицинское обследование в больнице. По результатам инцидента было подано заявление в полицию. Но о реакции правоохранителей на инцидент в настоящее время ничего не известно.

Общественники обратились к командованию Сухопутных войск, руководству областного ТЦК и уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства данного дела и дать ему правовую оценку:

«Мы считаем мобилизацию необходимой мерой во время войны. Но выступаем категорически против произвола некоторых сотрудников ТЦК при исполнении своих обязанностей, нарушении прав человека и норм действующего законодательства. ОО «Захист Держави» требует тщательного расследования нападения на военнослужащего, который с 2018 года защищает нашу Родину на фронте, пережил враждебный плен и является примером героического сопротивления украинского народа. В свою очередь мы сделаем все, чтобы недопустимый случай нападения на защитника получил огласку, а виновные понесли заслуженное наказание.

Нападение на военного в Одессе: что ответили в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на заявление общественников. В ведомстве заявили, что их руководству известно о данном инциденте и уже назначено и проводится служебное расследование.

«Подчеркиваем, что реакция на событие произошла до момента его огласки в информационном пространстве.

Цель проверки – объективное выяснение всех обстоятельств, установление реальных участников события и степени их вины. Мы оказываем полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины.

Позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое строгое наказание, предусмотренное законом», – заверили в областном ТЦК.

Ранее в сети опубликовали появилось видео, на котором группа людей в военной форме силой задерживает велосипедиста. В региональном ТЦК и СП также сообщали, что назначили по данному факту служебную проверку.

