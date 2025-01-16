В четыре утра прозвучала команда «К оружию»

Владимир Гутник вырос в Подольске. Учился в техникуме, работал электриком на Укрзализныце. А в 2019 году был призван в армию и начал служить в пограничном отрядена Львовщине. Здесь он научился работать со служебными собаками. И его мечтой стала служба кинологом. Он подписал контракт и был переведен в Болград, оттуда — в Измаильский пограничный отряд.

В рамках выполнения служебных обязанностей ездил в командировку на остров Змеиный. Незадолго до вторжения Владимир Гутник тоже поехал на вахту.

— В четыре утра прозвучала команда «К оружию». Это боевая команда. Мы оделись, вооружились и вышли на позиции, приготовившись к обороне, — вспоминает Владимир.

Утром ребята увидели в море корабли российского флота. Один из них выстрелил в сторону острова, а потом россияне по радиосвязи обратились к украинским защитникам и предложили им «зеленый коридор». Но все ребята остались на своих местах.

Кто сказал известную фразу?

Под вечер 24 февраля к острову подошли русские корабли. Гарнизону было предложено сложить оружие.

— Нам говорили, чтобы мы подумали о своих близких, которые ждут нас дома, о том, что все скоро закончится и мы заживем привычной жизнью. А если будем сопротивляться, то будем уничтожены, — рассказывает Владимир.

Пограничники отказались. И ответили фразой, которая стала известной всему миру — о российском военном корабле и направлении его движения. Ее сказал морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов.

А потом начался обстрел. Враг стрелял с моря, с неба. Но украинские пограничники продолжали защищать остров.

После нескольких часов боя оккупанты захватили Змеиный. Начальник гарнизона, чтобы сохранить жизни людей, приказал украинским защитникам сложить оружие.

Били и придумывали все новые издевательства

До утра ребята лежали на пирсе лицами вниз. Разрешалось иногда приседать или отжиматься, чтобы согреться.

А утром всем связали руки и катером отправили в Севастополь. Перед тем, как сойти на берег, их развязали и сняли на видео. Потом повезли в палаточный городок возле города Щебекино, а дальше — в следственный изолятор Старого Оскола.

— Сначала казалось, что относятся к нам нейтрально. Однако после трагедии в Буче нас начали бить — за татуировки, знаки отличия, из-за того, что просто не понравилось лицо, — рассказывает Володя.

Пленные объявили голодовку. Об этом узнало руководство колонии и вынесло выговор сотрудникам. Одну смену было хорошо. А потом началось еще хуже, чем раньше. Надзиратели придумывали все новые и новые издевательства.

Как вспоминает Владимир, хуже всего было в Алексеевке Белгородской области. Особой жестокостью определялось чувашское подразделение — там били в область сердца, в пах, по лицу, использовали шокеры.

Смеялись, чтобы не плакать

Большая часть писем, которые писали ребята родным, даже не выходила из колонии. Так же редко письма и поступали — мать Владимира написала ему более двадцати писем, но ни одного он не получил.

— Мы радовались чужому письму, словно своему. Если кого-то брали на обмен, связывались с родными. Шутками пытались разгрузить психику. Мы смеялись, чтобы не плакать, — делится воин.

Когда Владимиру приказали собрать вещи, он еще не понимал, что едет на обмен. Этого никогда никто не знает.

— Уже когда одели меня во все чистое, я понял, что везут на обмен, а не по этапу. Потому что ни разу такого не было. Мне и другим ребятам связали руки, надели мешки на головы, дали две канистры для туалета и отправили в автобус, — рассказывает Владимир.

Когда ребята пересели уже в украинские автобусы, все вместе выкрикнули «Слава Украине!».

— Нас переполняла радость, кипела свобода и воля, — говорит парень.

По дороге домой освобожденных встречали люди, угощали, расспрашивали о своих родных.

О большой «змеиновской семье»

— Я видела новости, что Змеиный бомбят. А потом было сообщение о том, что все его защитники погибли. Но я не верила, душой чувствовала, что сын жив. Об этом я начала писать под этими известиями. Мне отвечали девушки, у которых родные тоже были на Змеином. Так мы начали объединяться в большую змеиновскую семью, — рассказывает мать защитника Елена Гутник.

Елена начала мониторить российские чаты о пленных — там появилось видео, как защитников Змеиного привозят в Севастополь. В одном из них она узнала сына.

— Я была бесконечно счастлива, что сын жив! Увидела, как он идет своими ногами по пирсу, значит, с ним все в порядке физически. А потом мне стало страшно, что люди могут подумать, будто ребята предатели, раз сдались. Хотя и понятно, что защитникам Змеиного не было ни где спрятаться, ни чем отбиваться. Позже появились радиозаписи общения ребят с российским кораблем, и я почувствовала огромную поддержку наших воинов в Украине и за ее пределами.

Змеиновское сообщество пленных

После первых обменов появилась информация, что защитников Змеиного обменяли. Но женщины, которые объединились в общественную организацию «О тех, о ком молчат», продолжали, как продолжают и сейчас проводить и поддерживать все акции по возвращению военнопленных, потому что знают, как трудно, когда твои родные находятся у врага.

— Мы ездим в города, где организуются акции: в Подольск, Одессу, Кропивницкий, Полтаву, Ужгород, Яремчу. Наше сообщество поддерживают соотечественники за рубежом — в Швеции, Польше, Германии, Австралии. Всего в 24 странах люди выходили с флагами, с фотографиями наших ребят, — продолжает рассказ мама.

В плену остался еще один защитник Змеиного

Организация имеет свои страницы в Фейсбуке, Инстаграме, Тик-Токе. Она поддерживает связи с руководством Южного регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Женщины ездили на встречи в координационный штаб и имели существенную юридическую поддержку, доступ к личному кабинету каждого пленного.

— По состоянию на 30 декабря 2024 года удалось обменять еще пятерых защитников Змеиного. В плену остался еще один из 82-х — Виталий Гиренко. У Виталия в начале большой войны родился сын, которого он еще не видел. Осознаем, как ему тяжело. Но мы его не оставим, так же как других. Будем бороться за каждого, — говорит Елена Гутник.

Как рассказала Елена, существует много групп по розыску родных. Есть люди, которые живут вдоль трассы и сообщают в телеграм-каналы о движении автобусов с военнопленными.

— Никто из нас не знает, кто и когда идет на обмен. Мы научились собирать данные по крупице. А еще, следим за работой руководительницы Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлией Павлюк. Если у нее нет времени на нас, то это хорошо — значит, готовится обмен.

Желаю всем матерям такого счастья!

О том, что сына освободили, Елена узнала из Интернета — ее поздравляли с возвращением сына.

— Мы кричали от счастья. Каждому, кто ждет своих родных, желаю почувствовать это. Когда сын позвонил из госпиталя по видеосвязи, то было невероятно. Знаете, такое бывает, когда человек достигает всех своих желаний одновременно. Я могу обнять сына, позвонить ему, просто сказать «поздравляю». Это не передать. В новогоднюю ночь я пожелала, чтобы все почувствовали счастье, которое имею я, — говорит Елена.

Сегодня она — счастливая. Ее самый старший сын Владимир вернулся в Украину. Ему рады трое братьев — Костя, Андрей и Даня, которые уже успели навестить брата в госпитале.

А Владимир вдохновляется свободой и не перестает заботиться о тех, кто остался в плену, ища с мамой их родных и пытаясь поддержать и помочь.

Читайте также: