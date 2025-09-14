Ключевые моменты:

Вечером 13 сентября на трассе Одесса – Рени произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля;

33-летний мотоциклист погиб на месте, водитель авто не пострадал;

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

По предварительным данным областного управления полиции, 33-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем под управлением 35-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП мотоциклист погиб. Водитель авто не пострадал. В момент аварии он был трезв.

На месте происшествия работали следователи и патрульные полицейские. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Напомним, 12 сентября в Подольском районе водитель мотоблока допустил нарушение правил эксплуатации транспорта, в результате чего смертельно травмировался его пассажир.