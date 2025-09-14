Смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени: погиб мотоциклист

Ключевые моменты:

  • Вечером 13 сентября на трассе Одесса – Рени произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля;
  • 33-летний мотоциклист погиб на месте, водитель авто не пострадал;
  • Полиция выясняет обстоятельства аварии.

По предварительным данным областного управления полиции, 33-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем под управлением 35-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

По теме: Трое погибших и пострадавший: последствия сокрушительной аварии на трассе Одесса — Рени

В результате ДТП мотоциклист погиб. Водитель авто не пострадал. В момент аварии он был трезв.

На месте происшествия работали следователи и патрульные полицейские. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

ДТП на трассе Одесса - Рени 13 сентября 2025

Напомним, 12 сентября в Подольском районе водитель мотоблока допустил нарушение правил эксплуатации транспорта, в результате чего смертельно травмировался его пассажир.

