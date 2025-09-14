Ключевые моменты:

ЕС профинансировал 90% проекта реконструкции сквера в Болграде (программа Interreg);

В сквере обустроят Литературный, Музыкальный и Фотокварталы, зоны Wi-Fi, арт-объекты, фоторамки, пандусы и велопарковки;

Проект имеет экологическую составляющую: исследования ресурсов, стратегия «Зеленая громада», фильм и брошюры о природе региона;

Инициатива реализуется совместно с партнерами из Болгарии, Румынии и Молдовы в рамках Черноморского бассейна.

Литературный, Музыкальный и Фотокварталы в сквере

Болградским городским советом был разработан проект «Чистые территории, зеленые и открытые улицы», предусматривающий работы на сумму более 3,8 миллионов гривен. Были привлечены средства в рамках Программы Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Бассейн Черного моря 2021-2027».

Девяносто процентов суммы профинансировал Европейский союз, и только десятая часть добавлена из местного бюджета.

Как рассказал на брифинге первый заместитель городского головы Андрей Гарвалов, проект оригинальный – в сквере будут обустроены три квартала. В Литературном квартале установят стенды, имитирующие книжные шкафы. На корешках книг будут QR-коды, с помощью которых можно скачать книги на смартфон или планшет через публичную сеть Wi-Fi. В отличие от других подобных проектов, где читатель получает лишь фрагмент произведения, в «Мобильной библиотеке МТС» книгу можно скачать полностью и бесплатно.

В Литературном квартале появится скульптура «девочка с отцом читают книгу», проведут реконструкцию альпийских горок, которым придадут более яркий вид.

Посетители Музыкального квартала увидят два оригинальных арт-объекта – рояль и контрабас из стали. Рядом будут установлены парковая стойка с солнечной батареей и Wi-Fi для подзарядки гаджетов, а также две велопарковки.

Посетители Фотоквартала смогут сделать фото на память: на живописных местах установят большую и маленькую фоторамки из влагостойких материалов.

В сквере будут установлены удобные лавки и урны, уложена тротуарная эко-плитка, установлены пандусы и переходы для удобства передвижения лиц с особыми физическими потребностями.

Плюс летняя сцена в городском парке

Часть расходов пойдет на высадку различных видов деревьев и кустарников с учетом климатических и ландшафтных требований. Чтобы все зелёные насаждения чувствовали себя хорошо, предусмотрена система автоматического полива.

Основной объем работы будет выполнен к концу года, чтобы весной осталось лишь украсить сквер новым зеленым обликом.

Полную реконструкцию сквера планируется завершить в июле следующего года.

Также проектом предусмотрено строительство летней сцены в городском парке (бывший парк им. Пушкина), установка звукового и осветительного оборудования для обеспечения качественного звучания и визуальных эффектов.

Исследования, фильм и брошюры

Как отметила логистический координатор проекта Юлия Димитрова, проект имеет как инфраструктурную, так и социальную составляющую. Были исследованы природные ресурсы территории и состояние окружающей среды, разработан стратегический план «Болградская громада – зеленая громада» с конкретными мероприятиями для улучшения экологической ситуации. Создан информационный фильм «Зеленая сокровищница Болградской громады». Подготовлены и напечатаны брошюры о флоре и фауне Болградской громады, о исследованиях и анализе местных природных ресурсов.

В июле прошла выставка работ юных участников международного молодежного экологического лагеря «Ради красоты, чистоты и будущего наших регионов».

Вместе с соседями

Стоит отметить, что в этом проекте вместе с Болградской громадой работают муниципалитеты Генерал Тошево (Болгария), Мурфатлар (Румыния) и Тараклийский районный совет (Молдова). Это интегрированный проект, направленный на решение общих проблем и вызовов в транснациональном регионе, входящем в Черноморский бассейн. Общая стоимость – около полутора миллионов евро. Финансирование Европейского Союза – более 1,3 миллиона. Все инвестиционные действия подчинены общей цели: «Зеленые территории и города – повышение качества жизни», что соответствует принципам инициативы Нового Европейского Баухауса.

Напомним, что в 2023 году в Болграде был завершен проект по сохранению исторических памятников, в котором также участвовали партнеры из Румынии и Молдовы. Благодаря проекту в Болграде было возвращено из небытия так называемый Дом Малевинского – резиденция первого градоначальника. Таким образом, работа Болградского городского совета по привлечению грантов носит последовательный характер.