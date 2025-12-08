Ключевые моменты:

Майор ВСУ Николай Юрьевич Казаков, житель Арциза, награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Награда присвоена за мужество, отвагу и самоотверженность при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Болградская РВА отметила его профессионализм, ответственность и несокрушимость.

Об этом говорится в сообщении Болградской районной государственной (военной) администрации.

В РВА отмечают: это высокое признание – свидетельство профессионализма, ответственности и несокрушимости нашего защитника, достойно исполняющего свой военный долг и стоящего на страже мира и безопасности нашего государства.

«Арцизская громада искренне благодарит Николая Юрьевича за службу, отвагу и силу духа. Желаем крепкого здоровья, надежных собратьев рядом и скорейшей победы», – добавили в Болградской администрации.

