В центре Одессы «обновили» саркофаг памятника Пушкину

Активисты ОО «Робимо вам нерви» обклеили защитный куб на Биржевой площади картинами одесского художника Станислава Жалобнюка.

Станислав Жалобнюк позиционирует себя как представитель одесской школы живописи; сейчас художник мобилизован в ряды ВСУ.

Также в городе убрали мемориальную табличку писателю Евгению Петрову.

Активисты настаивают на полном удалении маркеров «русского мира» из публичного пространства.

Об этом сообщается на Телеграм-канале организации.

«Обновление коробки на Биржевой площади! Появились работы одесского художника Стаса Жалобнюка, недавно принявшего решение присоединиться к Вооруженным силам Украины. В них он подчеркивает токсичность «русского мира», в частности фигуры пушкина и русского языка, для украинской нации», – сказано в публикации.

При этом члены организации заявляют, что «защитить постамент деревянной коробкой» – не равно его демонтажу, а работает на руку врагу.

«Призываем немедленно выполнить распоряжение Исполкома Одесского горсовета в полном объеме!» – добавили участники ОО «Робимо вам нерви».

Художник Станислав Жалобнюк – уроженец Одессы (1976). С 1996 по 2001 годы учился на живописном отделении Одесского государственного художественно-театрального училища им. М.Б.Грекова. С 2006 года – член Национального союза художников Украины. Позиционирует себя как представитель одесской школы живописи. Работает в направлениях: абстракционизм, футуризм, супрематизм, экспрессионизм и другие стили современного искусства. В настоящее время проходит базовую общевойсковую подготовку в учебном центре, как мобилизованный.

Напомним, в городе Беляевка Одесской области скончался известный украинский художник Валерий Сыров.

Помимо этого, на днях активисты той же организации убрали в Одессе табличку, посвященную писателю Евгению Петрову (настоящее имя – Евгений Петрович Катаев) – соавтору известных романов «12 стульев» и «Золотой теленок», которого одесские деколонизаторы назвали «московитским пропагандистом».

«В Одессе стало на одну табличку московитскому пропагандисту меньше. Демонтаж продолжается. Одесса будет очищена от всех маркеров «русского мира»! – сообщили активисты.

Как сообщалось ранее, в Одессе начали процедуру исключения российских и советских монументов из публичного пространства. Речь идет прежде всего о памятниках, расположенных в историческом центре, который входит в охранную зону ЮНЕСКО.

Как сообщили глава Одесской ГВА Сергей Лысак и и. о. мэра Одессы Игорь Коваль, сейчас процесс официально запущен, а дальнейшие действия будут зависеть от консультаций с международными экспертами.