Ключевые моменты:

Одесские спасатели получили президентские награды «За оборону Украины».

Награждение приурочено к их героической работе в условиях постоянной опасности в регионе.

Кроме медалей, многим сотрудникам ГСЧС присвоены очередные специальные звания.

Как говорится в сообщении ОВА, это те самые люди, которых одесситы видят на местах «прилетов» первыми. Они работают под угрозой повторных ударов, в дыму и среди руин, принимая жизненно важные решения за секунды.

«Это люди, которые первыми прибывают на место происшествия и остаются там до конца. Ваша выдержка и профессионализм – это основа безопасности всей области», – отметил Олег Кипер, поблагодарив героев за службу.

Читайте также: Первым указом 2026 года Президент наградил государственными наградами украинцев: есть ли в списке жители Одесской области.