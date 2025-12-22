Ключевые моменты:

В селе Граденицы Одесской области у женщины начались роды.

Роды произошли прямо в карете скорой.

Роженицы с новорожденным успешно доставлены в больницу без осложнений.

Ребенок родился через несколько минут

По информации Центра Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области, бригада выехала по вызову 29-летней женщины в село Граденицы. У женщины уже отошли околоплодные воды.

Уже на месте стало известно, что это четвертая беременность, срок — 37 недель. Медики сразу решили везти пациентку в ближайший стационар.

Однако по дороге схватки усилились, и рождение ребенка произошло прямо в автомобиле «скорой». Новорожденного сразу оценили по шкале Апгар в 5 баллов. После первичной реанимации, стимуляции дыхания и пересечения пуповины показатели улучшились до 8-9 баллов. К счастью, роженицу с малышом без осложнений доставили в Беляевскую больницу.

