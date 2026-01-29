Ключевые моменты:

  • Вражеская атака БпЛА вызвала пожар на промышленном объекте в Одессе.
  • Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.
  • Погибших и пострадавших нет, все специальные службы работают над ликвидацией последствий.

Как сообщили сегодня утром в областном управлении ГСЧС, в результате вражеской атаки повреждены складские и производственные здания, а также грузовые автомобили.

Погибших и пострадавших нет.

Атака на Одесу 29 січня: пошкоджені складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі

Вночі 29 січня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок цього виникла пожежа на одному з промислових об’єктів.

В настоящее время все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Спасатели показали, как ликвидировали возгорание:

Спасатели показали процесс тушения пожара вследствие атаки дронов

Читайте также: Число жертв атаки на Одессу 27 января возросло: в больнице умер мужчина.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме