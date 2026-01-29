Ключевые моменты:
- Вражеская атака БпЛА вызвала пожар на промышленном объекте в Одессе.
- Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.
- Погибших и пострадавших нет, все специальные службы работают над ликвидацией последствий.
Как сообщили сегодня утром в областном управлении ГСЧС, в результате вражеской атаки повреждены складские и производственные здания, а также грузовые автомобили.
Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Спасатели показали, как ликвидировали возгорание:
