Ключевые моменты:

Памятник Пушкину на Приморском бульваре в Одессе полностью скрыт деревянным кубом.

На кубе баннер «Исторический центр Одессы».

Этот фотофакт запечатлела корреспондент «Одесской жизни».

На выходных здесь побывала наша корреспондент и сделала несколько показательных фото:

Напомним, 29 октября, памятник Пушкину у здания одесской мэрии огородили деревянным саркофагом.

Позже активисты общественной организации «Деколонізація. Україна» получили ответ на письмо, отправленное ими на имя и.о. городского головы Одессы Игоря Коваля по поводу демонтажа памятника Пушкину на Приморском бульваре. В этом письме было указано, что любые работы в охранной зоне ЮНЕСКО требуют отдельного согласования, без которого демонтировать памятник невозможно.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что во время дроновой атаки вечером 9 ноября обломки одного из сбитых дронов упали на Приморский бульвар.