Ключевые моменты:

Российские оккупанты запустили массированную атаку дронами из Черного моря и севера

Цель: Татарбунары, Белгород-Днестровский, Одесса

Поврежден объект критической инфраструктуры, без электричества часть Одессы.

Есть пострадавший.

Воздушные тревоги всю ночь

По информации воздушных сил ВСУ, были зафиксированы вылетевшие из акватории Черного моря в направлении Одесщины беспилотники, в частности Татарбунаров и Белгород-Днестровского. Уже со временем появилась новая группа БпЛА из Черного моря, вероятно, также курсируя на Татарбунары.

В 3:14 Воздушные силы предупредили о группе БпЛА с севера, направлявшейся в Одессу. А уже в 3:25 зафиксирована еще одна группа вражеских дронов на курсе в Белгород-Днестровский. В 3.59 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги. Однако уже в 4:38 тревогу возобновили и Воздушные силы сообщили о группе БпЛА из Черного моря в Одесскую область и сразу дали отбой. Сейчас в регионе звучит воздушная тревога.

По предварительной информации, в результате двух вражеских атак в течение ночи поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что пострадал 30-летний мужчина, который доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Напомним, Владимир Зеленский инициировал расследование по руководству ПВО из-за регулярных проблем с защитой Одесской области. К слову, из-за сложной ситуации в регионе рассматривается вопрос замены командующего воздушным командованием «Південь».