Ключевые моменты:

Завершено расследование резонансного убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе;

Следователи выяснили, что подозреваемый получил заказ на убийство;

Подозреваемому в убийстве Ганула предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, дело передано в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, Демьяна Ганула застрелили средь бела дня 14 марта 2025 года в центре Одессы. Смерть известного одесского активиста наступила в результате двух огнестрельных ранений в голову и туловище.

Скрывшегося с места преступления стрелка задержали вечером того же дня – им оказался 46-летний военнослужащий Сергей Шалаев из Киевской области, находившийся в розыске за самовольный уход из воинской части.

«Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области установили, что фигурант получил заказ на убийство активиста. По предварительно согласованному плану он ушел в отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты. Выполнить заказ до завершения отпуска не удалось, поэтому он не вернулся к месту дислокации воинской части», – рассказали в полиции.

Фигуранту предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115: умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений; ч. 1 ст. 263: незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия; ч. 5 ст. 407: неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

Правонарушителю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

