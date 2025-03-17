Этот факт подтвердили в 28-ой бригаде в комментарии на официальной странице в фейсбук.

“Преступление, которое произошло в Одессе, глубоко шокировало всех. Этому нет никакого оправдания», — отметили военные.

Сообщается, что подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич в июле 2024 года был переведен из воинской части А0139 и допущен к исполнению обязанностей офицера резерва запасной роты.

“После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался. Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СЗЧ с 22.02.2025 года”, — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам и выразили глубокие соболезнования семье и близким Демьяна Ганула.

Как сообщалось ранее, утром пятницы, 14 марта 2025 года, в центре Одессы на проспекте Героев (бывшем Александровском) застрелили известного одесского активиста Демьяна Ганула. Скрывшегося с места преступления стрелка задержали вечером того же дня – им оказался 46-летний военнослужащий из Киевской области, находившийся в розыске за самовольный уход из воинской части.

Сейчас в полиции прорабатывают три основные версии убийства: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью активиста, убийство в связи с личной неприязнью и, поскольку Ганул был известен своей проукраинской позицией, не исключается и «российский след».

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