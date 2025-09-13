Ключевые моменты:

Температура моря у одесского побережья сегодня +20+22°С – такая вода комфортна для купания;

Волнение моря 13 сентября – умеренное.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в субботу, 13 сентября 2025 года, температура Черного моря у одесского побережья составит +20+22°С. Такая вода еще вполне комфортна для купания.

Также сообщается, что волнение моря в этот день – умеренное. То есть купаться сегодня безопасно.

В любом случае важна и общая погода. И на сегодняшний день прогноз синоптиков вполне благоприятный: в Одессе и области сохранится переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 21-23°С в Одессе и до 21-26°С по области.

