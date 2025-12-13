Ключевые моменты:
- Житель Болградского района до смерти забил маленького сына своей сожительницы.
- Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы.
- Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы.
Жестокое убийство 3-летнего ребенка на Одесчине
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, 11 декабря судом мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным в умышленном убийстве 3-летнего мальчика — сына своей сожительницы.
По данным следствия, трагедия произошла в одном из сел Болградского района в феврале этого года, когда 19-летний сожитель матери остался дома с ее маленьким сыном.
Из-за плохого самочувствия мальчик начал плакать и не мог успокоиться. Это разозлило мужчину, и он начал жестоко бить ребенка кулаками в живот. Затем продолжал бить по голове и телу, пока малыш не потерял сознание и не перестал двигаться.
От острой кровопотери маленький мальчик умер в больнице.
По данным экспертизы, нелюдь нанес ребенку не менее 20 ударов.
Сейчас прокуроры готовят апелляционную жалобу на приговор районного суда. Прокуроры не согласны с назначенной мерой наказания, поскольку она не соответствует тяжести совершенного преступления, личности обвиняемого, который никаких извинений семье погибшего не принес и свою вину признает лишь частично.
По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.
Читайте также: Продавали детей за границу: полиция Одесчины разоблачила шокирующую схему (видео).