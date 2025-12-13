Ключевые моменты:

Житель Болградского района до смерти забил маленького сына своей сожительницы.

Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы.

Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы.

Жестокое убийство 3-летнего ребенка на Одесчине

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, 11 декабря судом мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным в умышленном убийстве 3-летнего мальчика — сына своей сожительницы.

По данным следствия, трагедия произошла в одном из сел Болградского района в феврале этого года, когда 19-летний сожитель матери остался дома с ее маленьким сыном.

Из-за плохого самочувствия мальчик начал плакать и не мог успокоиться. Это разозлило мужчину, и он начал жестоко бить ребенка кулаками в живот. Затем продолжал бить по голове и телу, пока малыш не потерял сознание и не перестал двигаться.

От острой кровопотери маленький мальчик умер в больнице.

По данным экспертизы, нелюдь нанес ребенку не менее 20 ударов.

Сейчас прокуроры готовят апелляционную жалобу на приговор районного суда. Прокуроры не согласны с назначенной мерой наказания, поскольку она не соответствует тяжести совершенного преступления, личности обвиняемого, который никаких извинений семье погибшего не принес и свою вину признает лишь частично.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Читайте также: Продавали детей за границу: полиция Одесчины разоблачила шокирующую схему (видео).