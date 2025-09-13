Ключевые моменты:
- Сегодня, 13 сентября 2025, года экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу;
- С Джонсоном также был замечен британский меценат и бизнесмен лорд Эшкрофт;
- Подробности визита пока неизвестны.
О том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в Одессе, первоначально сообщили местные Телеграм-каналы. Вместе с ним Одессу посетил британский меценат и бизнесмен лорд Майкл Эшкрофт.
Позже эту информацию подтвердил известный народный депутат Алексей Гончаренко.
«Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад еще раз видеть здесь большого друга лорда Эшкрофта!», – прокомментировал нардеп.
Подробности встречи пока не раскрываются, но, как стало известно, Борис Джонсон уже успел посетить «Piano рассвет» на Ланжероне.
Напомним, в июле 2022 года тогда еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы и награжден Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней за помощь, оказанную Украине в первые месяцы полномасштабного российского вторжения.
Читайте также:
- Британский премьер Борис Джонсон встретился с Зеленским – будет новая помощь Украине?
- Спасибо, Великобритания: Борису Джонсону – от одесских мастеров кисти;
- Борис Джонсон назвал освобождение Змеиного доказательством будущей победы Украины.