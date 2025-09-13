Ключевые моменты:

Сегодня, 13 сентября 2025, года экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу;

С Джонсоном также был замечен британский меценат и бизнесмен лорд Эшкрофт;

Подробности визита пока неизвестны.

О том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен в Одессе, первоначально сообщили местные Телеграм-каналы. Вместе с ним Одессу посетил британский меценат и бизнесмен лорд Майкл Эшкрофт.

Позже эту информацию подтвердил известный народный депутат Алексей Гончаренко.

«Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад еще раз видеть здесь большого друга лорда Эшкрофта!», – прокомментировал нардеп.

Подробности встречи пока не раскрываются, но, как стало известно, Борис Джонсон уже успел посетить «Piano рассвет» на Ланжероне.

Напомним, в июле 2022 года тогда еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы и награжден Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней за помощь, оказанную Украине в первые месяцы полномасштабного российского вторжения.

Читайте также: