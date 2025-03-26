Об этом заявил накануне заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов в интервью изданию «Цензор.нет».

Напомним, Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта в центре Одессы. Подозреваемого в совершении преступления задержали в тот же день – им оказался дезертир Сергей Шалаев, бывший командир механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Первоначально в полиции заявили, что отрабатывают три версии убийства активиста: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью Ганула, убийство в связи с личной неприязнью, а также вероятный «российский след», поскольку Ганул был известен своей активной проукраинской позицией.

Отвечая на вопрос журналиста, определена ли в настоящее время какая-либо основная версия либо следствие все еще отрабатывает все три, Андрей Небитов отметил следующее:

– Некорректно выбирать какую-то одну версию, пока не проведен весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, позволяющий в результате анализа сказать, что какая-то версия не подходит. Поэтому первая по приоритетности версия – это убийство по заказу спецслужб Российской Федерации из-за вербовки. Далее следует версия – заказное убийство в связи с его общественной деятельностью и активной проукраинской позицией. И третье – это личная неприязнь. Но мы можем сегодня говорить: ну, какая неприязнь, они даже не знали друг друга.

По его словам, по каждой из версий есть план оперативно-следственных мероприятий. По двум первым правоохранительные органы работают с СБУ и другими службами, а последнюю версию планируют доработать в ближайшее время.

Что касается подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула, то, по словам замглавы Нацполиции, он проходил службу в Одесской области, в феврале ушел в отпуск, но в воинскую часть не вернулся.

– С 1 марта его объявили в розыск, потому что мы получили информацию, что он значится как военный, самовольно покинувший часть. По нашей информации, он не вернулся вовремя из отпуска, потому что ему не хватило времени для организации и исполнения этого убийства.

При этом Андрей Небитов подчеркнул, что по характеру выполнения, подготовки и анализа первичных оперативно-следственных материалов, это убийство – не спонтанный поступок: к нему шла очень серьезная подготовка.

Напомним, 16 марта Киевский районный суд Одессы избрал подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула Сергею Шалаеву меру пресечения: заключение под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение. Свою вину он признал.

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Фото Марии Котовой