Правоохранители установили, что задержанным оказался 46-летний мужчина, который является дезертиром. Его задержали в Одессе менее чем через пять часов после совершения преступления. Во время обыска в квартире, где скрывался подозреваемый, было изъято оружие, вероятно использованное для убийства, а также граната.

Сейчас полиция прорабатывает возможные мотивы преступления. Среди версий — заказное убийство и возможный «российский след». Следователи проверяют все обстоятельства дела, чтобы установить точную причину нападения на активиста.

По факту убийства Демьяна Ганула открыто уголовное производство. Правоохранители продолжают расследование, чтобы выяснить все детали происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, сегодня, 14 марта в Одессе убили общественного деятеля Демьяна Ганула.