Дем'ян Ганул

“Мы позвонили Ганулу”

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Общество отреагировало на смерть активиста крайне полярно. Кто-то открыто радовался, другие не могли поверить, что больше нет их соратника и большого патриота Украины.

Сразу же в социальных сетях начали распространяться множество фейков и легенд о нем. Тем более, что к этому подключились российские пропагандисты со своими ботофермами.

Одесситы, с которыми мы общались, знали его лично. Кто-то с времен Майдана, кто-то встретил его возле «Летнего театра» в Городском саду Одессы, другие – в совершенно неожиданных ситуациях.

Но в их рассказах было и что-то общее. Большинство начинали рассказ о знакомстве так: «Полиция ничего не делала, мы были вынуждены позвонить Ганулу», «На бандитов не было управы, их боялись все. Поэтому я позвонила Ганулу», «Они открыто нарушали Закон! Но мы ничего не могли сделать, а полицейские просто наблюдали. И тогда мы позвонили Ганулу».

Ганулу звонили в поисках справедливости.

Юрий Дегас, предприниматель: “Убийство Демьяна еще раз показало полную беззащитность любого в Одессе”

“К сожалению, каждый человек сейчас находится в нашем городе в опасности. Можно по-разному относиться к позиции Демьяна, но никто не заслуживает такой смерти.

Если к нему были какие-то претензии, то должен работать прежде всего закон. Кто-то в Одессе был заинтересован, чтобы Демьяна не стало. Мне тоже поступали угрозы, но я не занимался столь резонансными делами, как он.

Мы сотрудничали в вопросах реабилитации военных, реализации проекта инклюзивного пляжа, в частности, по защите социально значимого объекта от нападок местной власти. Откровенно дерзкое убийство Демьяна еще раз показало полную беззащитность любого в Одессе.”

застройка побережья в Одессе
Демьян Ганул противодействовал застройке одесского побережья. На фото – строительная техника возле инклюзивного пляжа, которым управляет Юрий Дегас.

Янна Титаренко, глава ОО “Закон природы”: “Такие ребята, как Демьян, полностью изменили представление о защитниках животных”

“Для меня это был молодой, перспективный человек, на которого равнялась современная молодежь. Такие ребята, как Демьян, полностью изменили представление о защитниках животных. Теперь защитник животных – это большой, крепкий, молодой, успешный, классный парень, который, помимо того, что занимается государственными делами, также заботится о судьбе наших меньших братьев.”

Ганул с песиком
Демьян Ганул не просто любил животных. Он защищал их от жестокого обращения.

В 2014 году, когда был Одесский Майдан, я уже знала, что есть в Одессе такой парень, который занимает четкую украинскую позицию и участвует в акциях, направленных на защиту украинской государственности в Одессе.

Демьян был одним из тех, кто 2 мая отстоял Одессу от захвата пророссийскими силами. После того как на Греческой площади был убит наш парень Игорь Иванов, мы все двинулись к Дому профсоюзов. Оттуда, сверху, начали бросать коктейли Молотова и стрелять в нас.”

Демьян был один из тысячи людей, которые 2 мая отстояли город (российская пропаганда после гибели Демьяна выдумала, что 21-летний тогда студент Ганул был организатором поджога Дома профсоюзов, — ред.).

А ближе познакомились в 2018 году. Это было громкое событие, когда в черноморском порту две недели в контейнерах морили овец. Часть из них уже погибла, а остальных планировали утилизировать. Демьян был одним из тех ребят, которые помогали нам сначала отстоять право на жизнь животных, чтобы их не утилизировали заживо, а потом в течение 9 месяцев помогал нам ухаживать за ними. Соответственно, строили там загородки, вольеры для них, стойла, не знаю, как это правильно называется, помогал чистить.

Ганул несет доски
Доски для строительства стойла для овец.
Ганул пилит доски
Демьян Ганул строит стойло для овец.

Позже было множество моментов, когда мы встречались с Демьяном. Обычно это были какие-то неприятные ситуации: либо животные заперты в домах, покинутые хозяевами, либо издевательства над животными их владельцами. Или цирк без животных – кстати, это была акция, за которую Демьяна забрали в СИЗО, и мы потом полночи сидели под СИЗО, чтобы его оттуда выпустили.”

Лидия Нудель, одесситка: “хаос длился до того момента, пока я не написала Демьяну с просьбой о помощи”

“В 2020 году мою дочь сбила машина. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора и чудом остались живы – их разбросало по асфальту, как кегли, после сильного удара.

За рулем этого «Жигуля» был азербайджанец – один из торговцев овощной мафии. После аварии, кроме полиции и скорой помощи, на место происшествия прибыла толпа его соотечественников, которых даже правоохранители не могли успокоить. Весь этот хаос длился ровно до того момента, пока я не написала Демьяну с просьбой о помощи. Через 10 минут он приехал – и все мгновенно взяли себя в руки, а их поведение резко изменилось.

Виновник ДТП
Виновник ДТП, в котором пострадала дочь Нины, которого успокоило только вмешательство Демьяна Ганула.

Приведу еще один пример: была ситуация, когда алкоголичка издевалась над собакой. И тогда Демьян помог спасти это животное. Для меня это показательные поступки настоящего человека.”

Влад Балинский, председатель ОО “Зеленый лист”: “Демьян был человеком, который жил для других. От защиты животных и помощи нуждающимся до смелых выступлений в защиту своего города”

“Он был человеком, несущим свет, даже когда вокруг царила тьма, и всегда стоял на защите нашей Родины.

Этот отрывок стиха Демьян выписал себе отдельно, когда ехал на Майдан. Отец потом нашел этот клочок бумаги. Удивительно, но в этом отрывке – весь Демьян. Вся его жажда Победы, любовь к людям и своей Украине:

Демьян был человеком, который жил для других. От защиты животных и помощи нуждающимся в смелых выступлениях в защиту своего города. Он верил, что Одесса – это не просто место на карте, сердце Украины, которое бьется в унисон со всей нацией. Для него эта борьба никогда не была лишь словами – он превращал идеи в действия, даже в самые темные времена.

Ему было всего 31 год, но его имя вызвало ненависть и страх у всех врагов Украины в Одессе. Они знали, что Демьян – это правда, которую не скрыть, это действие, которое невозможно остановить, это сила, которую они не могли сломать”.

Важно вспомнить историю с Городским садом, когда Демьяна в очередной раз закрыли в СИЗО, обвинив в организации беспорядков. Тогда взять его на поруки были готовы и украинский политический деятель Андрей Белецкий, и депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, и ОО «Зеленый лист». После резонанса Ганула отпустили, но были вручены подозрения председателю (в то время) полиции Одесской области Дмитрию Головину и Олегу Жученко (бывшему прокурору Одесской области) за негосударственную позицию.

Демьян Ганул в Городском саду Одессы
Демьян Ганул защитил от застройки Летний театр в Городском саду Одессы.

И таких историй множество. Однако напоследок хочется написать рассказ отца Демьяна, Вадима Ганула:

Візьму щита, піду поміж людей, І я прикрию їх, від куль отих проклятих,
Вже знаєш мам, дістало до грудей, Як з вилами там брат іде на брата.
Я їду, бо це є моя земля, Я народився тут, і тут я і загину,
Ми вільні, і ми любимо життя, Та віддамо його за вільну Україну

«Когда начался Майдан, Демьян сразу поехал туда, не сказав мне ни слова, чтобы не волновался. Он должен был быть в Одессе, учиться. И вот мы встречаемся в центре Киева: отец и сын. Я спросил, почему ты не в Одессе? ;

У Демьяна Ганула остались папа, жена и 5-месячная дочь Сара.

Демьян Ганул с женой и дочерью
Демьян Ганул с женой Жанной и дочерью Сарой.

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