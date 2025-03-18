“Мы позвонили Ганулу”

Общество отреагировало на смерть активиста крайне полярно. Кто-то открыто радовался, другие не могли поверить, что больше нет их соратника и большого патриота Украины.

Сразу же в социальных сетях начали распространяться множество фейков и легенд о нем. Тем более, что к этому подключились российские пропагандисты со своими ботофермами.

Одесситы, с которыми мы общались, знали его лично. Кто-то с времен Майдана, кто-то встретил его возле «Летнего театра» в Городском саду Одессы, другие – в совершенно неожиданных ситуациях.

Но в их рассказах было и что-то общее. Большинство начинали рассказ о знакомстве так: «Полиция ничего не делала, мы были вынуждены позвонить Ганулу», «На бандитов не было управы, их боялись все. Поэтому я позвонила Ганулу», «Они открыто нарушали Закон! Но мы ничего не могли сделать, а полицейские просто наблюдали. И тогда мы позвонили Ганулу».

Ганулу звонили в поисках справедливости.

Юрий Дегас, предприниматель: “Убийство Демьяна еще раз показало полную беззащитность любого в Одессе”

“К сожалению, каждый человек сейчас находится в нашем городе в опасности. Можно по-разному относиться к позиции Демьяна, но никто не заслуживает такой смерти.

Если к нему были какие-то претензии, то должен работать прежде всего закон. Кто-то в Одессе был заинтересован, чтобы Демьяна не стало. Мне тоже поступали угрозы, но я не занимался столь резонансными делами, как он.

Мы сотрудничали в вопросах реабилитации военных, реализации проекта инклюзивного пляжа, в частности, по защите социально значимого объекта от нападок местной власти. Откровенно дерзкое убийство Демьяна еще раз показало полную беззащитность любого в Одессе.”

Янна Титаренко, глава ОО “Закон природы”: “Такие ребята, как Демьян, полностью изменили представление о защитниках животных”

“Для меня это был молодой, перспективный человек, на которого равнялась современная молодежь. Такие ребята, как Демьян, полностью изменили представление о защитниках животных. Теперь защитник животных – это большой, крепкий, молодой, успешный, классный парень, который, помимо того, что занимается государственными делами, также заботится о судьбе наших меньших братьев.”

В 2014 году, когда был Одесский Майдан, я уже знала, что есть в Одессе такой парень, который занимает четкую украинскую позицию и участвует в акциях, направленных на защиту украинской государственности в Одессе.

Демьян был одним из тех, кто 2 мая отстоял Одессу от захвата пророссийскими силами. После того как на Греческой площади был убит наш парень Игорь Иванов, мы все двинулись к Дому профсоюзов. Оттуда, сверху, начали бросать коктейли Молотова и стрелять в нас.”

Демьян был один из тысячи людей, которые 2 мая отстояли город (российская пропаганда после гибели Демьяна выдумала, что 21-летний тогда студент Ганул был организатором поджога Дома профсоюзов, — ред.).

А ближе познакомились в 2018 году. Это было громкое событие, когда в черноморском порту две недели в контейнерах морили овец. Часть из них уже погибла, а остальных планировали утилизировать. Демьян был одним из тех ребят, которые помогали нам сначала отстоять право на жизнь животных, чтобы их не утилизировали заживо, а потом в течение 9 месяцев помогал нам ухаживать за ними. Соответственно, строили там загородки, вольеры для них, стойла, не знаю, как это правильно называется, помогал чистить.

Позже было множество моментов, когда мы встречались с Демьяном. Обычно это были какие-то неприятные ситуации: либо животные заперты в домах, покинутые хозяевами, либо издевательства над животными их владельцами. Или цирк без животных – кстати, это была акция, за которую Демьяна забрали в СИЗО, и мы потом полночи сидели под СИЗО, чтобы его оттуда выпустили.”

Лидия Нудель, одесситка: “хаос длился до того момента, пока я не написала Демьяну с просьбой о помощи”

“В 2020 году мою дочь сбила машина. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора и чудом остались живы – их разбросало по асфальту, как кегли, после сильного удара.

За рулем этого «Жигуля» был азербайджанец – один из торговцев овощной мафии. После аварии, кроме полиции и скорой помощи, на место происшествия прибыла толпа его соотечественников, которых даже правоохранители не могли успокоить. Весь этот хаос длился ровно до того момента, пока я не написала Демьяну с просьбой о помощи. Через 10 минут он приехал – и все мгновенно взяли себя в руки, а их поведение резко изменилось.

Приведу еще один пример: была ситуация, когда алкоголичка издевалась над собакой. И тогда Демьян помог спасти это животное. Для меня это показательные поступки настоящего человека.”

Влад Балинский, председатель ОО “Зеленый лист”: “Демьян был человеком, который жил для других. От защиты животных и помощи нуждающимся до смелых выступлений в защиту своего города”

“Он был человеком, несущим свет, даже когда вокруг царила тьма, и всегда стоял на защите нашей Родины.

Этот отрывок стиха Демьян выписал себе отдельно, когда ехал на Майдан. Отец потом нашел этот клочок бумаги. Удивительно, но в этом отрывке – весь Демьян. Вся его жажда Победы, любовь к людям и своей Украине:

Демьян был человеком, который жил для других. От защиты животных и помощи нуждающимся в смелых выступлениях в защиту своего города. Он верил, что Одесса – это не просто место на карте, сердце Украины, которое бьется в унисон со всей нацией. Для него эта борьба никогда не была лишь словами – он превращал идеи в действия, даже в самые темные времена.

Ему было всего 31 год, но его имя вызвало ненависть и страх у всех врагов Украины в Одессе. Они знали, что Демьян – это правда, которую не скрыть, это действие, которое невозможно остановить, это сила, которую они не могли сломать”.

Важно вспомнить историю с Городским садом, когда Демьяна в очередной раз закрыли в СИЗО, обвинив в организации беспорядков. Тогда взять его на поруки были готовы и украинский политический деятель Андрей Белецкий, и депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, и ОО «Зеленый лист». После резонанса Ганула отпустили, но были вручены подозрения председателю (в то время) полиции Одесской области Дмитрию Головину и Олегу Жученко (бывшему прокурору Одесской области) за негосударственную позицию.

И таких историй множество. Однако напоследок хочется написать рассказ отца Демьяна, Вадима Ганула:

Візьму щита, піду поміж людей, І я прикрию їх, від куль отих проклятих,

Вже знаєш мам, дістало до грудей, Як з вилами там брат іде на брата.

Я їду, бо це є моя земля, Я народився тут, і тут я і загину,

Ми вільні, і ми любимо життя, Та віддамо його за вільну Україну

«Когда начался Майдан, Демьян сразу поехал туда, не сказав мне ни слова, чтобы не волновался. Он должен был быть в Одессе, учиться. И вот мы встречаемся в центре Киева: отец и сын. Я спросил, почему ты не в Одессе? ;

У Демьяна Ганула остались папа, жена и 5-месячная дочь Сара.