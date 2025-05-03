Кто такой Сергей Шалаев — подозреваемый в убийстве Ганула

По словам друзей погибшего, подозреваемый Сергей Шалаев служил в 28-й бригаде, но участия в боевых действиях после начала полномасштабного вторжения не принимал. Боевой опыт у него был ещё со времён АТО, а в молодости он работал частным охранником.

Его характеризуют как человека с нестабильным психоэмоциональным состоянием, который в последнее время злоупотреблял алкоголем. Накануне убийства он упал на улице в состоянии опьянения и получил синяк на лице.

Возможные мотивы и версия о вербовке

Соратники Ганула сообщили в телеграм-канале, что Шалаева якобы завербовали россияне через его мать, у которой были долги. Сам он верил, что сотрудничает с СБУ — ему, якобы, пообещали должность в структуре в обмен на «выполнение задания».

Демьяна Ганула Шалаеву представили как предателя. Подозреваемый не проверял полученную информацию, не искал сведения в открытых источниках и, по-видимому, не осознавал истинной цели задания. После преступления он спокойно сел в такси — это, по мнению друзей активиста, свидетельствует о том, что он искренне считал себя «при исполнении».

Действовал ли Шалаев в одиночку?

По словам побратимов Ганула, подозреваемый не действовал самостоятельно. За передвижением Демьяна следили и другие лица. Оружие Шалаеву передал другой человек — в пакете, отдельно, и приехал он из другого города.

Почему полиция молчит о расследовании убийства Ганула

Прошло уже более шести недель после убийства, но официальной информации от правоохранителей немного. Соратники активиста публично задаются вопросом: почему в деле Ганула так мало подробностей, тогда как в случае с очередной попыткой покушения на Сергея Стерненко правоохранители действовали быстрее?

Авторы поста намекают: дело может замалчиваться из-за влияния на местном уровне:

«Мы здесь, в Одессе, в своём собственном городе, до сих пор находимся в опале — среди людей с неискренними намерениями. От городской головы до тех, кто сливал видео с камер “Безопасного города” в ватные паблики за деньги».

Ранее “Одесская жизнь” публиковала воспоминания друзей Демьяна Ганула: за что его любили, ненавидели и боялись.

Также мы рассказывали что известно об убитом в Одессе общественном активисте и патриоте Украины Демьяне Гануле: кем он был и чем занимался.