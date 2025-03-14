В полиции Одесской области сообщают, что около 10:30 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города.

Стрелок с места преступления скрылся, принимаются меры по его задержанию.

Известно, что погибший активист критиковал городскую власть Одессы, боролся с русским языком и помогал ТЦК проводить мобилизацию.

Министр внутренних дел Клименко берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль. Об этом Игорь Клименко заявил во время заседания Рады.

«Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в Одесса направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — сказал Клименко.

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