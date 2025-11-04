Ключевые моменты:

Обвиняемый в заказном убийстве Сергей Шалаев на заседании суда извинился перед родственниками погибшего Демьяна Ганула, однако они не верят в его раскаяние.

Шалаев утверждает, что был обманут заказчиками убийства.

Подробности судебного процесса над обвиняемым в убийстве Демьяна Ганула

На очередном судебном заседании по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула подозреваемый 46-летний Сергей Шалаев обратился к родственникам погибшего с просьбой о прощении, сообщает Суспільне. По словам адвоката Шалаева, подозреваемый на момент совершения убийства был психологически уязвим, ведь в прошлом он военнослужащий.

Сергей Шалаев заявил, что, если бы знал, кто на самом деле был Демьян, он бы не стал выполнять задание и направил бы оружие на тех, кто его завербовал. Шалаев подчеркнул, что его поступок был ошибкой, и что он понимает, что прощения за свои действия не заслуживает.

Однако родственники Ганула не верят в искренность его извинений. Жанна Вознюк, жена убитого, отметила, что Шалаев начал планировать преступление еще в декабре 2024 года, а в феврале 2025 года приехал в Одессу, чтобы его осуществить. По ее мнению, его слова о раскаянии — это просто попытка уменьшить наказание.

Отец Демьяна, Вадим Ганул, также выразил сомнение в словах обвиняемого. Он считает, что как военный, Шалаев должен был понимать всю тяжесть своего поступка.

«Я тоже военный, неоднократно участвовал в боевых действиях в 2014 году и в 2022, начиная с Киевской области. И что вы думаете, я не видел, как люди гибнут? Или я мало крови в своей жизни видел? Любой военный, я более чем уверен, не возьмет такой грех на душу», — отметил он.

Напомним, Демьяна Ганула застрелили средь бела дня 14 марта 2025 года в центре Одессы. Смерть известного одесского активиста наступила в результате двух огнестрельных ранений в голову и туловище.

Соратники Ганула считают, что Шалаева завербовали россияне через его мать, у которой были долги. Сам он верил, что сотрудничает с СБУ — ему, якобы, пообещали должность в структуре в обмен на «выполнение задания».

Демьяна Ганула Шалаеву представили как предателя. Подозреваемый не проверял полученную информацию, не искал сведения в открытых источниках и, по-видимому, не осознавал истинной цели задания. После преступления он спокойно сел в такси — это, по мнению друзей активиста, свидетельствует о том, что он искренне считал себя «при исполнении».

На данный момент заказчики убийства Ганула не установлены, расследование продолжается.

