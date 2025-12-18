Ключевые моменты:

В Одессе убили семилетнюю Соломию Тарасюк;

19 июня девочку нашли мертвой в подвале дома;

По подозрению в убийстве ребенка задержали 31-летнего жителя Одессы;

Мужчина признался, что задушил девочку в своей квартире, а тело вынес и спрятал;

Ообвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Подробности жестокого убийства Соломии Тарасюк

В июне этого года полицейские обнаружили тело малолетней жительницы Одессы с признаками насильственной смерти в нескольких кварталах от ее дома. Накануне ночью мать девочки сообщила о пропаже ребенка из двора дома, где проживает семья.

В ходе расследования выяснилось, что к жестокому убийству ребенка причастен 31-летний уроженец Одессы.

По данным следствия, мужчина в тот день употреблял каннабис. На улице он увидел соседскую девочку, которая каталась на самокате. Дети знали этого соседа. Он здоровался с ними, разговаривал о кошках, поскольку часто забирал бездомных животных к себе домой. Именно под предлогом посмотреть на кота тогда и пригласил доверчивого ребенка к себе в квартиру.

Там нелюдь воспользовался ее беспомощностью: изнасиловал и задушил маленькую девочку. После чего замотал тело в пищевую пленку и спрятал в дорожную сумку. Затем поместил в большую картонную коробку, вызвал такси и отвез коробку, спрятав в подвале возле жилого дома.

Читайте также: 20 ударов в живот: суд Одесчины смягчил приговор убийце 3-летнего ребенка

Полицейские установили и задержали мужчину в течение нескольких часов. Экспертиза подтвердила наличие в его крови наркотика.

Прокуроры Хаджибейской окружной прокуратуры направили в суд дело об убийстве 7-летней девочки в Одессе. Сейчас обвиняемый находится под стражей без права на залог.

Нелюду инкриминируют изнасилование и убийство ребенка, а также приобретение и хранение наркотиков (п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

По закону обвиняемому в изнасиловании и убийстве ребенка грозит максимальная мера наказания — пожизненное заключение.