Ключевые моменты:
- В Одессе убили семилетнюю Соломию Тарасюк;
- 19 июня девочку нашли мертвой в подвале дома;
- По подозрению в убийстве ребенка задержали 31-летнего жителя Одессы;
- Мужчина признался, что задушил девочку в своей квартире, а тело вынес и спрятал;
- Ообвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.
Подробности жестокого убийства Соломии Тарасюк
В июне этого года полицейские обнаружили тело малолетней жительницы Одессы с признаками насильственной смерти в нескольких кварталах от ее дома. Накануне ночью мать девочки сообщила о пропаже ребенка из двора дома, где проживает семья.
В ходе расследования выяснилось, что к жестокому убийству ребенка причастен 31-летний уроженец Одессы.
По данным следствия, мужчина в тот день употреблял каннабис. На улице он увидел соседскую девочку, которая каталась на самокате. Дети знали этого соседа. Он здоровался с ними, разговаривал о кошках, поскольку часто забирал бездомных животных к себе домой. Именно под предлогом посмотреть на кота тогда и пригласил доверчивого ребенка к себе в квартиру.
Там нелюдь воспользовался ее беспомощностью: изнасиловал и задушил маленькую девочку. После чего замотал тело в пищевую пленку и спрятал в дорожную сумку. Затем поместил в большую картонную коробку, вызвал такси и отвез коробку, спрятав в подвале возле жилого дома.
Полицейские установили и задержали мужчину в течение нескольких часов. Экспертиза подтвердила наличие в его крови наркотика.
Прокуроры Хаджибейской окружной прокуратуры направили в суд дело об убийстве 7-летней девочки в Одессе. Сейчас обвиняемый находится под стражей без права на залог.
Нелюду инкриминируют изнасилование и убийство ребенка, а также приобретение и хранение наркотиков (п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 309 УК Украины).
По закону обвиняемому в изнасиловании и убийстве ребенка грозит максимальная мера наказания — пожизненное заключение.