Ключевые моменты:

В Вене нашли сожженный автомобиль с телом 21-летнего украинца;

Подозреваемых задержали в Одессе при поддержке Австрии и Европола;

Суд отправил обоих фигурантов под стражу.

Убийство украинца в Вене: как развивались события

Как рассказали в полиции Одесской области, 26 ноября 2025 года в полицию Харьковской области поступило заявление об исчезновении 21-летнего гражданина Украины, который находился в Вене. По этому факту открыли уголовное производство как по умышленному убийству с пометкой «без вести пропавший».

Позже австрийские правоохранители сообщили, что в Вене обнаружили сожженный автомобиль. В салоне находилось тело неизвестного человека. Экспертиза подтвердила: погибшим оказался пропавший молодой украинец.

Следствие установило, что двое мужчин нанесли жителю Харькова телесные повреждения и, угрожая убийством, заставили передать им доступ к электронному кошельку с криптовалютой.

После этого злоумышленники поместили пострадавшего в багажник автомобиля Mercedes-Benz и подожгли машину. По данным следствия, к преступлению они готовились заранее — выбрали место и купили бензин за наличные.

Задержание в Одессе и решение суда

После убийства подозреваемые 26 ноября пересекли государственную границу и вернулись в Украину. Благодаря международному сотрудничеству с австрийской полицией и Европолом, а также через систему Интерпола, правоохранители получили данные о возможных причастных.

Обоих мужчин задержали в Одессе. Во время обысков в гостиничном номере, квартире и автомобиле изъяли деньги, телефоны, одежду и другие предметы, которые могут быть доказательствами по делу.

16 декабря преступление переквалифицировали по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Подозреваемым официально сообщили о подозрении.

18 декабря Печерский районный суд Киева избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Читайте также: СБУ разоблачила британца, как агента РФ: следствие связывает его с убийствами Ганула, Фарион и Парубия