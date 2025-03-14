Дерзкое убийство в Одессе

Убийство Демьяна Ганула было дерзким и показательным. Убийца начал стрелять в него из пистолета на оживленной улице в центре Одессы, посреди белого дня, при многочисленных свидетелях, не скрываясь и не пряча лицо.

Когда раненный активист упал на землю, преступник спокойно подошел к нему, чтобы сделать контрольный выстрел. Пистолет дал осечку, но киллер хладнокровно передернул затвор и добил беспомощную жертву. С места преступления он скрылся на автомобиле, принадлежавшем службе такси.

Полиция объявила план “перехват”. В Одессу из Киева приехала следственно-оперативная группа из Киева. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в нее входят лучшие в стране специалисты и он берет расследование под личный контроль. Убийцу задержали к вечеру того же дня. Им оказался 46-летний дезертир. Про мотивы перступленика пока неизвестно.

Кем был Демьян Ганул

Друг погибшего, общественный активист, эколог и журналист Владислав Балинский в комментарии для медиа назвал Демьяна Ганула первой фигурой в одесском проукраинском движении.

“Он был влиятельным человеком среди молодежи, показательно украиноязычным, возглавляло в публичном пространстве проукраинское движение. Все то, что происходило за защиту государственной позиции в Одессе, это происходило при поддержке Демьяна”.

Поэтому, по мнению Владислава Балинского, такая показательная фигура и была показательно казнена, и это очень плохо для имиджа Украины как государства.

Историк, представитель Украинского института национальной памяти, а сейчас военнослужащий Сергей Гуцалюк, назвал убийство Демьяна Ганула политическим и показательным.

Сергей Гуцалюк считает, что следствие нужно провести как можно скорее, чтобы показать всем, что государство работает и преступники будут наказаны. Также он сказал, что важно сделать все, чтобы такие убийства больше не повторялись, и сравнил этот случай с убийством Ирины Фарион.

Защитник украинского языка и деколонизатор

Демьян Ганул защищал украинский язык и изо всех сил боролся за соблюдение языкового законодательства. Например, за замену вывесок на русском языке на украинские. Выступал против присутствия в общественном пространстве русскоязычной музыки.

Поддерживал переименование улиц и других топонимов в связи с деколонизацией, демонтаж памятников, прославляющих деятелей российской империи и СССР.

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Отношения Демьяна Ганула и ВСУ

Активиста часто обвиняли в том, что он любит Украину только на словах, и если бы был настоящим патриотом, то пошел бы добровольцем на фронт и защищал свою страну, отбивая нападение российских агрессоров.

Демьян Ганул такие обвинения воспринимал стоически и не особо оправдывался. Хотя у него были законные основания не служить по состоянию здоровья. Делов том, что он был инвалидом по зрению, не видел на один глаз.

Зато он все время помогал Вооруженным силам Украины — организовывал и проводил сборы для наших защитников, возил помощь на фронт. И защищал честь военнослужащих в тылу. Если кто оскорблял военных — старался найти виновных, добиться от них извинений. На всю страну стал известен случай с фитнесс-тренером, который оскорблял представителей ТЦК и пожелал им смерти, а после беседы с Ганулом отправился служить в армию.

Ганул — блогер

Свою деятельность Демьян Ганул не скрывал и многое рассказывал о ней на странице в Фэйсбуке и телеграм-канале. Его читали десятки тысяч человек. Там же он сообщал о нарушениях в Одессе законодательства о языке и деколонизации.

Его записи становились источником информации для средств массовой информации, имели общественный резонанс, побуждая местные городские власти делать свою работу и выполнять законы.

Зачастую, достаточно было Демьяну упомянуть о несоответствии вывески закону и виновники, не дожидаясь реакции властей, исправляли нарушение.

Семья Демьяна Ганула

Демьяну Ганулу был 31 год. Весной прошлого года он женился на одесситке Жанне.

24 октября у молодых супругов родилась дочь Сара.

Жанна фитнесс-блоггер. На своей странице в Instagram она регулярно публикует материалы о личных спортивных достижениях и делится практическими рекомендациями по физическим упражнениям.

Как и Демьян, Жанна принимала активное участие в общественных инициативах, направленных на поддержку Украины, в частности, военнопленных.