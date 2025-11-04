Ключевые моменты:

Президент Владимир Зеленский поручил правительству запустить новую программу зимней поддержки.

Каждый гражданин Украины, включая детей, сможет получить по 1000 гривен.

Подать заявку можно будет через приложение «Дія» или в отделениях «Укрпочты».

Программа также включает бесплатные поездки по железной дороге в рамках инициативы «УЗ-3000» и чекап здоровья.

Программа «1000 Зеленского»: как получить выплату и кто может участвовать

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября объявил о запуске новой программы социальной поддержки на зиму — «1000 Зеленского». Она станет частью большого пакета помощи под названием «Зимняя поддержка», в который войдут разные формы помощи гражданам в холодный сезон.

По словам главы государства, как и в прошлом году, украинцы смогут получить единовременную выплату 1000 гривен. Деньги будут начисляться всем гражданам Украины, находящимся на территории страны, включая детей. Один из родителей сможет оформить выплату за каждого ребенка.

Оформить помощь можно будет через приложение «Дія» или в отделениях «Укрпочты». Средства будут предоставляться только в безналичной форме. Их нельзя будет снять наличными, но можно потратить на лекарства, оплату коммунальных услуг, транспорт, мобильную связь, украинские книги, товары «Укрпочты» или даже направить на донаты для ВСУ.

Программа будет действовать до конца 2025 года, а для пользователей «Укрпочты» — до марта 2026-го. Полный перечень условий обещают опубликовать до 15 ноября.

Также в рамках пакета запускается программа «УЗ-3000», которая позволит каждому украинцу выбрать маршрут длиной до 3000 километров и совершить бесплатную поездку в пределах Украины.

Кроме того, украинцам старше 40 лет этой зимой предложат бесплатную комплексную проверку здоровья.

Как отметили в правительстве, эта инициатива направлена не только на поддержку граждан, но и на укрепление внутреннего рынка — ведь потратить деньги можно будет только в украинских сервисах и компаниях.

Отметим, в прошлом году украинцы активно пользовались похожей программой: больше всего средств ушло на оплату коммунальных услуг, мобильной связи и лекарств, а на донаты для ВСУ — около 202 миллионов гривен.