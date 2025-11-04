Ключевые моменты:

На трассе Одесса – Рени строят площадки для стоянки и отдыха.

Это часть программы по модернизации пункта пропуска «Рени – Джюрджюлешть».

Проект финансируется ЕС и государством.

Строительство площадки для стоянки и отдыха в Одесской области

В Одесской области, рядом с важным международным пунктом пропуска на трассе Одесса – Рени, активно ведется строительство площадки для отдыха водителей и стоянки автомобилей. Эти работы являются частью европейской программы модернизации, направленной на улучшение инфраструктуры и безопасности на границе, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Площадка будет иметь площадь 1,7 гектаров и обеспечит 46 мест для грузового транспорта и 13 для легковых автомобилей. Среди них будет выделено 2 места для людей с инвалидностью, что обеспечит доступность для всех категорий граждан.

Работы по планировке и монтажу каркасов зданий уже в процессе, и ожидается, что площадка существенно повысит пропускную способность пункта пропуска «Рени – Джюрджюлешть», а также улучшит безопасность дорожного движения на этом участке. Важным результатом станет оптимизация транспортных потоков, что поможет снизить нагрузку на подъездные пути и улучшить условия для транзитных перевозок.

Финансирование строительства частично осуществляется за счет гранта ЕС в рамках программы «Механізм „Сполучення Європи“», который покрывает половину расходов. Остальная сумма поступит из государственного бюджета Украины. Этот проект является частью более широкой инициативы «Пути солидарности», которая помогает интегрировать транспортные маршруты Украины в европейскую сеть и улучшить условия для экспорта и двусторонней торговли с ЕС.

