Ключевые моменты:

В Одесской области судят трех медиков за ненадлежащее выполнение обязанностей;

Беременной на позднем сроке не провели все необходимые обследования вовремя;

Врачам грозит до трех лет лишения свободы.

Врачебная халатность в Одесской области: дело передано в суд

В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении трех медицинских работников, которых подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в полиции региона.

Речь идет о событиях августа 2022 года. Тогда исполняющая обязанности заведующей акушерско-гинекологическим отделением одной из больниц Одесской области и двое врачей-акушеров-гинекологов не в полном объеме провели обследование пациентки на 40–41 неделе беременности.

По данным следствия, медики с опозданием установили, что плод испытывает острую нехватку кислорода. Операцию кесарева сечения провели слишком поздно — на момент вмешательства ребенок уже был мертвым.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, включая результаты нескольких длительных судебно-медицинских экспертиз. На основании этих материалов трем фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей из-за халатности, что привело к тяжким последствиям для ребенка.

Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью на такой же срок. Обвинительный акт уже направлен в суд.

