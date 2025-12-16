Ключевые моменты:
- В Одесской области судят трех медиков за ненадлежащее выполнение обязанностей;
- Беременной на позднем сроке не провели все необходимые обследования вовремя;
- Врачам грозит до трех лет лишения свободы.
Врачебная халатность в Одесской области: дело передано в суд
В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении трех медицинских работников, которых подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в полиции региона.
Речь идет о событиях августа 2022 года. Тогда исполняющая обязанности заведующей акушерско-гинекологическим отделением одной из больниц Одесской области и двое врачей-акушеров-гинекологов не в полном объеме провели обследование пациентки на 40–41 неделе беременности.
По данным следствия, медики с опозданием установили, что плод испытывает острую нехватку кислорода. Операцию кесарева сечения провели слишком поздно — на момент вмешательства ребенок уже был мертвым.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, включая результаты нескольких длительных судебно-медицинских экспертиз. На основании этих материалов трем фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей из-за халатности, что привело к тяжким последствиям для ребенка.
Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью на такой же срок. Обвинительный акт уже направлен в суд.
