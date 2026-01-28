Ключевые моменты:

Сергей Марусин пострадал во время атаки дронов РФ по Одессе;

Тренера доставили в реанимацию с отравлением дымом и ожогами;

Его состояние остается нестабильным, врачи продолжают обследование.

Атака дронов на Одессу: в реанимации тренер Сергей Марусин

В ночь на 27 января во время массированной атаки российских дронов по Одессе серьезно пострадал бывший игрок одесского СКА и известный футбольный тренер Сергей Марусин.

Обломки российского дрона упали на нижние этажи дома, где расположена квартира тренера. Он, как и другие жители, оказался в дымовой ловушке, потому что выход на крышу с его седьмого этажа был закрыт.

Как сообщает Sport.ua, после взрывов Марусина в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он находился в полуобморочном состоянии и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи диагностировали отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей.

Сейчас тренер пришел в сознание, однако его состояние остается нестабильным. Его беспокоят сильный кашель, слабость и проблемы с дыханием. В ближайшее время врачи ожидают результаты обследования легких — они определят дальнейшее лечение и необходимость перевода в ожоговое отделение.

Карьера и достижения Сергея Марусина

Сергей Марусин начинал футбольную карьеру в Днепре, где играл за дублирующий состав. Главным клубом в карьере Марусина был одесский СКА, в футболке которого он провел 399 матчей и забил 69 голов.

После завершения игровой карьеры Марусин стал тренером. Он работал главным тренером СКА, а затем его правопреемника — СК Одесса, а также возглавлял александрийскую «Полиграфтехнику».

Под его руководством:

«Тирас-2500» из Белгорода-Днестровского четырежды выигрывал чемпионат области,

одесский клуб «Иван» становился чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Одессы,

команда получила путевку в Кубок регионов УЕФА.

Как игрок ветеранских команд он многократно становился чемпионом Украины, а в составе сборной ветеранов Украины выигрывал чемпионат Европы и Кубок мира.

Напомним, в ночь на вторник, 27 января, Россия массированно атаковала Одессу ударными дронами. В результате этой атаки три человека погибли, 35 человек ранены, повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города. Также пострадали энергообъект ДТЭК, здание церкви и детский сад.

