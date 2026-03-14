Ключевые моменты:

Украинская разведка вывела из строя железнодорожный паром «Славянин».

Также повреждено российское судно «Авангард».

Эти корабли использовались для перевозки оружия через Керченский пролив.

Операция ГУР в Керченском проливе

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, операция прошла в ночь с 13 на 14 марта.

Спецподразделения военной разведки атаковали российские суда, которые обеспечивали перевозку вооружения и техники через Керченский пролив. В результате операции железнодорожный паром «Славянин» был выведен из строя, а судно «Авангард» получило повреждения.

Указанные суда входили в так называемую Керченскую паромную переправу, которая играет важную роль в военной логистике россии. Через нее противник доставляет на оккупированные территории военную технику, оружие и боеприпасы.

Кроме того, в рамках операции украинские разведчики совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае. Этот порт россия использует для обеспечения военных перевозок и снабжения армии в войне против Украины.

Напомним, недавняя атака на остров Змеиный продемонстрировала не только не стихающий интерес врага к этой локации, но и определенную долю отчаяния в действиях российского командования.

